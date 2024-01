Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Wer auf Cannabis setzt, wird derzeit an Canopy Growth kaum vorbeikommen. Jedenfalls ist die Aktie an den Aktienmärkten recht deutlich einer der Favoriten - was die Zahl der Berichte und Analysen zu dem Unternehmen betrifft. Die Notierungen sind nun am Mittwoch um annähernd 1,8 % geklettert. Dennoch erreichte die Aktie nur einen Kurs von 0,45 Euro - der ist vergleichsweise niedrig und sehr bescheiden. Die Marktkapitalisierung liegt gleichfalls bei nur 395 Millionen Euro. Dem steht derzeit eine Schätzung von Analysten gegenüber, die von deutlich höheren Kursen ausgehen. Canopy Growth: Es geht um 45 % Den Daten von Marketscreener nach hat die Aktie noch ein Potenzial in Höhe von 45 %! Das ist eine recht ordentliche Voraussage. Denn der Kurs der Aktie könnte demnach auf ca. 0,65 Euro steigen. Noch immer wäre die Aktie dann ein sogenannter Penny Stock, würde aber deutlich an Anziehungskraft gewinnen. Aber: Der aktuelle Trend scheint dagegen zu sprechen. Die Aktie hat in den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt um -28,6 % nachgegeben. Das ist außergewöhnlich viel - die Aktie hat zwar am Mittwoch wie oben beschrieben wieder gewonnen, jedoch ist der Trend derzeit abwärts gerichtet: Seit Jahresbeginn ging es für Canopy Growth insgesamt um -79 % nach unten. Damit hat die Aktie derzeit keinen Spielraum mehr bei den Trend-Analysten. Selbst die kleinen Gewinne vom Mittwoch haben unter den Voraussetzungen keine richtige Bedeutung mehr. Denn der Titel hat auf diese Weise schlicht keine Perspektive, bei der es nach einem Trendwechsel aussehen könnte. Die Notierungen sind derzeit zu schwach, um größere Volumina am Markt zu erzeugen. Wie die Analysten auf 45 % Kurssteigerung kommen oder kommen wollen, bleibt angesichts solcher Entwicklungen derzeit noch rätselhaft. Groß ist die Wahrscheinlichkeit auf Basis des Verhaltens der Marktteilnehmer jedenfalls offensichtlich nicht. Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Canopy Growth-Analyse von 17.01. liefert die Antwort: Wie wird sich Canopy Growth jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Canopy Growth Aktie Canopy Growth: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

