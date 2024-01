Bernd Wünsche (Gurupress.de) - ITM Power hat auch am Mittwoch dem Treiben an den Börsen fast hilflos zusehen müssen. Die Aktie verlor bis in die Mittagsstunden hinein auf der einen Seite lediglich -0,57 %. Auf der anderen Seite gilt unverändert, dass der Titel derzeit auf neue Tiefststände zustürzt. Die vergangenen Handelstage waren bis auf eine Ausnahme am Freitag mit dem Plus von 2,6 % vergleichsweise ernüchternd. Der Kurs der Aktie hat zudem noch vor dem Mittwoch an den Börsen insgesamt um -12,7 % nachgegeben. Es sieht nicht so aus, als sollte sich der Kurs massiv erholen können. Keine Indizien! Es gibt unterschiedliche Varianten, um einen Kursanstieg zu erzeugen oder diesen anzunehmen. Die Aktie von ITM ist zunächst derzeit bei den wirtschaftlich orientierten Analysten sicherlich nicht allzu gut im Rennen. Das Unternehmen soll im laufenden Jahr einen Umsatz von gut 22 Millionen Euro erwirtschaften. Das ist wenig. Denn das Unternehmen wird noch einen Verlust in Höhe von mehr als -61 Millionen Euro damit einfahren, sind die Märkte überzeugt. Und auch im Jahr 2025 wird der Umsatz auf der einen Seite relativ kräftig steigen, absolut aber nicht so stark anziehen. Denn der Umsatz soll auf 63 Millionen Euro klettern. Die Verluste würden auf ca. -48,5 Millionen Euro "fallen", so die Erwartung. Dies reicht aber nicht, um eine Marktkapitalisierung von 371 Millionen Euro wirtschaftlich abzusichern. Denn diesen Betrag müssten Investoren auf den Tisch legen, um diese Aktie zu kaufen - in Gänze. Daher bleibt vielleicht der Blick auf Trend-Analysten. Die gehen indes auch nicht von steigenden Notierungen aus. Das charttechnische Bild ist verheerend. Nun hat der Kurs auch noch die Untergrenze bei und von 0,60 Euro hinter sich gelassen. Das ist ein Signal: Es sieht nicht so aus, als sollte die Aktie sich hieraus befreien können. Um 1 Euro zu erreichen, müsste es jetzt schon um gut 65 % aufwärts gehen. Dafür fehlen die Impulse - auch wenn Analysten es anders sehen! Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre ITM Power-Analyse von 17.01. liefert die Antwort: Wie wird sich ITM Power jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur ITM Power Aktie ITM Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

