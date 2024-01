In Oxford ist der offizielle Startschuss für eine der größten Elektrobus-Flotten Großbritanniens außerhalb von London gefallen. Das 82,5 Millionen Pfund teure Projekt wird insgesamt 159 E-Busse auf die Straßen Oxfords bringen, von denen die ersten jetzt in Betrieb gegangen sind. Die Oxford Bus Company wird 104 Elektrobusse von Wrightbus in Betrieb nehmen und Stagecoach 55 von ADL. Bei den letztgenannten Fahrzeugen handelt es sich um den eigens von ...

