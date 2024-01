© Foto: Dall-E



Bei Halbleitergigant Taiwan Semiconductor ist alles Kunde, was Rang und Namen hat. Gelingt es dem Auftragsfertiger mit seinem Zahlenwerk, die hohen Bewertungen in der Branche zu rechtfertigen?Branchenbewertungen erlauben morgen keine Schwäche In der an Fahrt aufnehmenden Quartalssaison sind morgen alle Augen auf den weltgrößten Hersteller von Halbleitern Taiwan Semiconductor gerichtet. Das Unternehmen wird seinen Vierteljahresbericht vorstellen - und muss dem Markt dringend gute Argumente dafür liefern, die zum teils enorm hohen Bewertungen im Halbleitersegment zu rechtfertigen: AMD Broadcom Intel Marvell Nvidia Qualcomm TSMC KGVe 2024 59,8 …