Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nel Asa hat auch am Mittwoch einen weiteren großen Abschlag an den Börsen hinnehmen müssen. Die Notierungen gaben gleich -3,9 % nach. Die Kurse sind damit auf den tiefsten Stand im laufenden Jahrzehnt gefallen! Noch vor kurzem haben Analysten oder Beobachter und sicherlich auch Investoren darauf gehofft, Nel Asa könnte einmal zum Turnaround ansetzen. Das war nichts - es gibt keinen Ansatz aus dem wirtschaftlichen Umfeld des Unternehmens wie auch vom Markt, wonach der Trend drehen könnte. Jetzt sieht es sogar noch düsterer aus. Nel Asa: Der Himmel verdunkelt sich Blumig gesprochen könnte man meinen, der Himmel verdunkelt sich. Denn Nel Asa hat aktuell keine Trend-Indikation auf der eigenen Seite, die eine Umkehr nach oben anzeigen könnte. Die Notierungen sind vielmehr charttechnisch unter erheblichem Druck. Die Untergrenze bei und von 0,50 Euro ist wie von Zauberhand ohne jeden Widerstand unterkreuzt worden. Die Märkte geben die Aktie einfach ab. Der tiefste Kurs des laufenden Jahrzehnts ist auf diese Weise nun erreicht. Die Märkte haben dabei sogar ein weiteres Signal gesetzt: Das Handelsvolumen ist am Dienstag so stark gewesen wie zuvor quasi niemals in den vergangenen Wochen. Das sieht demzufolge nach einem klassischen Ausverkauf aus. Charttechniker würden zusammenfassen: Es scheint keine Unterstützung und keine Hilfe für den Titel zu geben. Wirtschaftlich betrachtet lässt sich die Aussage stützen. Denn aus dem Hauptquartier kommt seit einiger Zeit keine Information mehr, die dem Ganzen eine andere Richtung geben könnte. Es fehlt an Aufträgen und an Auftragsvolumen, hatten Analysten schon seit einiger Zeit kritisiert. Der Umsatz von gut 140 Millionen Euro, der für das Jahr 2023 noch erwartet wird (als Jahresabschluss-Zahl) sowie der Umsatz von 200 Millionen Euro im laufenden Jahr stehen damit auf tönernen Füßen. Analysten sehen aber immer noch Kurschancen auf +65 %!

