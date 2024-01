Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nikola stürzt wie heute auch andere Aktie weiter ab. Es ging nur um -0,8 % abwärts. Dennoch sind die Vorzeichen für den Kurs der Aktie mittlerweile nicht mehr besonders vielversprechend. Die Notierungen sind zuletzt am Dienstag mit massiven -112 % regelrecht zur Kurs-Schlachtbank geführt worden. Die Börsen scheinen aufzugeben. Die Amerikaner bringen schlicht und ergreifend zu wenig - bei Lichte betrachtet gar keine ernsthaften - Nachrichten an den Markt. Der Kurs von Nikola spricht Bände. Es gibt mit Analysten eigentlich nur eine Gruppierung, die sich hier noch höhere Kurse verspricht. Wie groß die Chancen sind, ist durchaus umstritten. Nikola: Es soll um gut 213 % aufwärts gehen! Dabei gehen die Analysten offenbar davon aus, dass der Kurs der Aktie um gut 213 % steigt. Die Notierungen sind damit aus der Sicht der Analysten offenbar unterbewertet. Sonst käme kein Zielkurs in Höhe von 2 Dollar oder etwa 1,80 Euro an den Markt. Das allerdings ist selbst das Ergebnis einer Korrektur, nachdem die Kurse in den vergangenen Wochen bei den Analysten noch einen Aufschlag bis zu 2,20 Dollar gesehen haben. Die Korrektur des Kursziel um -10 % wird indes dem wirtschaftlichen Geschehen nicht ganz gerecht. Denn: Nikola bringt fast hartnäckig keine neuen wirtschaftlichen Nachrichten mehr. Damit bleibt es bei einer Umsatzschätzung von knapp 40 Millionen Dollar im abgelaufenen Jahr. Die Verluste werden mittlerweile am Markt auf gut -921 Millionen Dollar geschätzt. Das wird im neuen Jahr der Richtung nach nicht anders sein. Die Umsätze sollen auf 249 Millionen Dollar steigen. Die Verluste werden auf -487 Millionen Dollar geschätzt - also niedriger ausfallen. Dennoch: Die Tätigkeit des Unternehmens bleibt dementsprechend verlustreich. Dass der Markt bei ausbleibenden wirtschaftlichen Perspektiven die Lust und das Vertrauen verliert, ist demzufolge nicht überraschend. Die Marktkapitalisierung ist mittlerweile auf weniger als 700 Millionen Euro gefallen - ob das schon das Ende der Entwicklung ist? Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Nikola-Analyse von 17.01. liefert die Antwort: Wie wird sich Nikola jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nikola Aktie Nikola: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

