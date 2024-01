In der jüngsten Fondsmanager-Umfrage der Bank of America zeigt sich, dass die Fondsmanager eine Rezessionsgefahr abgehakt haben. Der gleichzeitig veröffentlichte Empire State Index der Einkaufsmanager ist auf der anderen Seite so negativ wie nie seit 2020 und klar rezessiv. Die Börsen spielen zwar noch das bestmögliche Szenario, haben aber seit Wochen keine neuen Hochs mehr geschafft. "Egal wer jetzt recht behält: Kommt eine auch nur milde Rezession, werden 80 Prozent der Fondsmanager auf dem falschen Fu0ß erwischt", sagt Benjamin Bente, ...

