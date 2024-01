Paris (www.fondscheck.de) - Weltweit summierten sich die Zuflüsse in börsengehandelte Fonds (ETF) im vergangenen Jahr auf 770 Mrd. Euro, so Amundi in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Das Jahr endete mit einer hohen Nachfrage nach Aktien-ETFs (+109.6 Mrd. Euro) - einer der besten Monate für Aktien-ETFs. Dies kann als Reaktion auf die Kommentare der US-Notenbank gewertet werden, einen lockereren Kurs in der Geldmarktpolitik einzuschlagen. ...

