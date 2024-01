Neueste Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel sowie Preisdaten vom Außenhandel dürften die Marktteilnehmer bestärkt haben, dass ihre Zinssenkungserwartungen an die Fed etwas zu hoch angesetzt sein könnten. Entsprechend klettert die Rendite für zehnjährige Staatspapiere weiter. Für Aktien sind das keine guten Rahmenbedingungen.Im Dezember stiegen die Erlöse der Einzelhändler stärker als erwartet. Sie erhöhten sich zum Vormonat um 0,6 Prozent, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. ...

