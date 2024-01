Die LMVH-Aktie (WKN: 853292) gerät am Mittwoch erneut unter Druck und baut ihr Jahresminus auf über 10% aus. Doch was belastet den Luxusgütergiganten jetzt schon wieder? LVMH vorgestellt LVMH ist der mit Abstand größte und bedeutendste Luxuskonzern der Welt. Der französische Traditionskonzern mit Sitz in Paris hält die Rechte an 75 der führenden Luxusmarken der Welt. Zum Markenuniversum von LVMH gehören etwa die Modemarken Fendi, Givenchy, Kenzo ...

