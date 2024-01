© Foto: Teresa Kroeger - picture alliance / RHR-FOTO



Das Delisting der CropEnergies-Aktie soll bis Ende Februar abgeschlossen sein. Südzucker, das bereits im Dezember weitere Anteile erworben hatte, hat bis Mitte Februar Zeit, die restlichen Aktien zu übernehmen. Nach mehr als 17 Jahren an der Börse will sich der Bioethanolhersteller CropEnergies Ende Februar von der Börse zurückziehen. Die Aktionäre der Südzucker-Tochter müssen bis zum 16. Februar entscheiden, ob sie das Übernahmeangebot annehmen, das Südzucker kurz vor Weihnachten unterbreitet hatte. Der Mannheimer Zuckerkonzern bietet 11,50 Euro je Aktie von Crop Energies. Zuerst hatte das Handelsblatt darüber berichtet. Südzucker hat bereits einen erheblichen Anteil an CropEnergies …