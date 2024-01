Krypto News: Solana durchbricht die 100 Dollar Marke - Nächstes Kursziel 125 Dollar?

Nachdem Solana (SOL) im letzten Jahr der Coin mit der besten Performance unter den Top 20 war, ist es heuer ruhig geworden um den Ethereum-Killer. Nachdem auch der Bitcoin-Kurs von 48.000 Dollar auf 42.000 Dollar nachgegeben hat, hat es bei SOL eine Korrektur von 125 Dollar auf 85 Dollar gegeben. Seitdem scheint es irgendwie kein Weiterkommen mehr zu geben für den Rising Star des letzten Jahres. Heute zeigt ein Blick auf die Daten von Coinmarketcap aber erneut, dass SOL unter den Top 20 zusammen mit Chainlink in den letzten 24 Stunden die größten Gewinne erzielt hat. Wird das Hoch vom Dezember nun wieder erreicht, oder werden die Bullen hier erneut abgewiesen?

Solana zeigt Stärke

Alles in allem ist es seit der Bitcoin ETF Einführung in den USA ruhiger geworden am Kryptomarkt. Die Gerüchte, dass die Fonds genehmigt werden könnten, haben Kurs in den letzten Monaten angetrieben und nun, da es tatsächlich zur Markteinführung gekommen ist, herrscht erstmal Stillstand. Während viele Beobachter vermutet haben, dass es zu einem "Sell the News"-Effekt kommt, bei dem der Markt erstmal stark korrigieren wird, ist der große Crash ausgeblieben. Zwar hat Bitcoin bis auf 42.000 Dollar nachgegeben, Analysten haben aber von einem Crash bis auf den Bereich zwischen 32.000 und 35.000 Dollar gesprochen. Dazu ist es bisher nicht gekommen.

SOL hat die Korrektur dagegen schon härter getroffen. Vom Hoch von 125 Dollar ist der Kurs um mehr als 30 % auf 85 Dollar eingebrochen. Nicht etwa, weil die Entwicklungen rund um Solana schlecht gewesen wären, sondern weil SOL grundsätzlich größeren Schwankungen als Bitcoin unterliegt, da die Marktkapitalisierung hier mit knapp 44 Milliarden Dollar noch vergleichsweise gering ist, sodass sich positive als auch negative Entwicklungen am Markt auch stärker auf den Kurs auswirken.

(Top 20 Coins sortiert nach 24 Stunden Gewinnen - Quelle: Coinmarketcap)

Während die meisten der Top Coins also nur Schwankungen von 1 - 2 % hingelegt haben, überzeugt SOL mit einer starken Performance und legt um 4,6 % zu. Nur Chainlink (LINK) hat in den Top 20 in den letzten 24 Stunden besser performt.

Die Fundamentaldaten stimmen auf jeden Fall bei Solana. Nach einem Anstieg um mehr als 1.000 % im Vorjahr ist eine Korrektur um 20 - 30 % unvermeidlich und wenn es gelingt, die Konsolidierungsphase auf diesem hohen Niveau fortzusetzen, steht einem Anstieg zurück auf 125 Dollar und darüber hinaus nichts im Weg.

(SOL-Chart - Quelle: Coinmarketcap)

Durch den ruhigeren Verlauf in den letzten Wochen ist auch der RSI (Relative Stärke Index) wieder in den neutralen Bereich gefallen, was einen Einstieg für neue Investoren erleichtert, da es sich als riskant erweisen kann, in einem stark überkauften Bereich einzusteigen. Der EMA20 - der exponentielle gleitende Durchschnitt der letzten 20 Tage - konnte bereits gestern überschritten werden. Ob dieser in den nächsten Tagen eine Unterstützungslinie bildet, die nicht mehr so schnell unterschritten wird, wird sich erst zeigen.

Selbst wenn die Konsolidierungsphase auf dem hohen Niveau noch länger andauert, bringt jeder neue Tag Solana einen Schritt näher an das Firedancer-Upgrade, das für heuer erwartet wird und die Grenzen der Blockchain-Technologie verschieben könnte. Gleichzeitig ist es auch nicht mehr lange hin, bis das Bitcoin Halving eintritt. Hier erwarten Experten eine Rallye bei Bitcoin, die sich auch positiv auf die Altcoins auswirken dürfte. Solana könnte hier erneut zu den Top Performern gehören und Bitcoin weit übertreffen. Aber auch zahlreiche andere Coins dürften von dem bullischen Umfeld profitieren. Derzeit zeichnet sich vor allem Bitcoin Minetrix als einer der möglichen Gewinner ab, der SOL und BTC abhängen könnte.

Bitcoin Minetrix könnte Solana-Rallye übertreffen

Der SOL Kurs ist im letzten Jahr bereits um mehr als 1.000 % gestiegen und auch wenn es heuer eine Korrektur gegeben hat, geht die Mehrheit der Marktteilnehmer davon aus, dass es schon heuer ein neues Allzeithoch bei SOL geben könnte. Das bisherige ATH liegt bei 260 Dollar und um diese Marke zu erreichen, müsste der Kurs um weitere 160 % steigen. Noch deutlich höhere Renditen könnten schon bald bei Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) anstehen, da der Coin mit einem einzigartigen Anwendungsfall überzeugt.

(BTCMTX Presale - Quelle: Bitcoin Minetrix)

Investoren, die $BTCMTX-Token halten, können diese in den Staking Pool einzahlen und dafür im ersten Schritt eine Rendite in Form von zusätzlichen Token erhalten, wie man es auch von anderen Proof of Stake Coins kennt. Nach der aktuellen Vorverkaufsphase, in der sich Bitcoin Minetrix derzeit befindet, beginnt die Stake to Mine-Phase, bei der Anleger, die ihre Token staken, Credits erhalten, die für das Bitcoin Cloud Mining verwendet werden können.

Cloud Mining ist bisher mit vielen Risiken verbunden und hat nicht gerade den besten Ruf. Das liegt daran, dass viele Anbieter zwar die Miete für die Rechenleistung kassieren, aber am Ende keine Bitcoin auszahlen. Bitcoin Minetrix löst dieses Problem durch seinen innovativen Stake to Mine-Ansatz, da es so nicht mehr länger nötig ist, Geld an eine dritte Partei zu überweisen. Das Mining-Guthaben wird direkt als Belohnung für das Staken der $BTCMTX-Token ausgezahlt und kann im Stake to Mine Dashboard eingelöst werden.

(Stake to Mine Dashboard - Quelle: Bitcoin Minetrix)

Aufgrund der Tatsache, dass es durch das Staken der $BTCMTX-Token möglich wird, selbst Bitcoin zu schürfen, ohne dafür in die notwendige Hardware investieren zu müssen, haben bereits die meisten Käufer ihre $BTCMTX-Token in den Staking Pool eingezahlt. Das führt dazu, dass das Angebot beim Listing an den Kryptobörsen begrenzt ist, weshalb Analysten zu dem Entschluss kommen, dass der Preis nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen schnell explodieren könnte, da die Nachfrage schon während des Presales sehr hoch ist und bereits Token im Wert von fast 9 Millionen Dollar verkauft wurden.

