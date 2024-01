Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5221/ Die Wiener Börse Party (556 Folgen lang hiess es Wiener Börse Plausch) ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm ... Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In der Folge #568 geht es später als sonst (Stichworte Zertifikate Opening und Beiratstreffen) um deutlich fallende Kurse, News zu Post, SBO, Verbund, Research zu Bawag, Verbund, etc. Und dann natürlich um das Zertifikate Opening in der Wiener Börse,. da spricht sich Börsechef Christoph Boschan vor knapp 100 Leuten Fachpublikum seinen Frust von der Seele, was einen Hörtipp darstellt. Und zusätzlich habe ich neue Hardware ...

