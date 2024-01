Vaduz (ots) -Am 3. Juni 2022 wurde der Bericht und Antrag zur Weiterentwicklung des Naherholungsgebietes Malbun/Steg sowie die zukünftige Ausrichtung der Bergbahnen Malbun AG (BBM) im Landtag behandelt. Der Landtag hat sämtlichen Anträgen der Regierung zugestimmt, darunter der Weiterverfolgung eines moderaten touristischen Ausbaus der Destination Malbun/Steg mit sieben strategischen Stossrichtungen. Eine dieser Stossrichtungen ist die Professionalisierung der Tourismusorganisation. Im Herbst 2022 hat die Regierung gemeinsam mit der Gemeinde Triesenberg als Auftraggeber ein Projekt zur Planung und Umsetzung dieses Vorhabens initiiert. Mit Begleitung externer Tourismusexperten hat eine Arbeitsgruppe bestehend aus dem Ministerium für Inneres, Wirtschaft und Umwelt, der Gemeinde Triesenberg, den Bergbahnen Malbun, Liechtenstein Marketing, Triesenberg-Malbun-Steg-Tourismus und der Stiftung für ein lebendiges Malbun verschiedene Varianten für die Professionalisierung der Tourismusorganisation im Berggebiet untersucht.Die Arbeitsgruppe empfiehlt die strategischen und operativen Kompetenzen in einer integrierten touristischen Unternehmung für das Berggebiet zu bündeln. Hierfür soll die BBM um die Sparte Destinationsmanagement erweitert werden. Die heutige BBM würde neben dem Betrieb und der Weiterentwicklung der Bergbahnen somit neu auch das Management und die Weiterentwicklung des Tourismus im Berggebiet verantworten und Aufgaben der Standortentwicklung übernehmen. Die Leistungen sind in einem Leistungsauftrag zwischen dem Land Liechtenstein sowie der Gemeinde Triesenberg und den BBM festzulegen. Für die Finanzierung dieser neuen Aufgaben sind Beiträge der Gemeinde Triesenberg und des Landes vorgesehen. Mit der geplanten Zweitwohnungsabgabe soll der Gemeinde ein zusätzliches Instrument zur Verfügung stehen, um die notwendigen Einnahmen zu generieren.Für die Umsetzung dieser Lösung ist die Zustimmung der involvierten Parteien, insbesondere der Aktionärinnen und Aktionäre der BBM sowie die Sicherstellung der Finanzierung notwendig. Seitens des Landes Liechtenstein ist der Landtag mit einem Finanzbeschluss zu befassen. Die Regierung wird einen entsprechenden Entscheid vorbereiten.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltMarkus Biedermann, GeneralsekretärT +423 236 60 09markus.biedermann@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100915207