HONGKONG (IT-Times) - JP Morgan hat sich heute nach dem Ausverkauf zu den chinesischen Internetkonzernen Alibaba, Baidu, JD.com, PDD, Tencent und Co. geäußert und sieht unterschiedliche Entwicklungen in 2024. Die US-Investmentbank J.P. Morgan Chase & Co. schrieb in seinem Bericht, dass die Gesamtleistung...

Den vollständigen Artikel lesen ...