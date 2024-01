Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wir gehen davon aus, dass die USA sich als Erstes das offizielle Siegel der "makellosen Disinflation" verdienen, indem sie die Zinsen senken, so Steven Bell, Chefvolkswirt bei Columbia Threadneedle Investments.Das Vereinigte Königreich und Europa würden dagegen wahrscheinlich noch auf weitere Belege warten, dass vor allem die Lohninflation gebändigt sei. Das Gros der Experten scheint die Verlangsamung, die für das vergangene Jahr erwartet wurde, auf 2024 verschoben zu haben - wir glauben jedoch, dass sie zu pessimistisch sind, so die Experten von Columbia Threadneedle Investments. Denn die sinkende Inflation schaffe einen positiven Kreislauf aus steigenden Realeinkommen und Zinssenkungen - so werde das Wirtschaftswachstum unterstützt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...