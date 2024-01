Northvolt gibt endgültig grünes Licht für seine Investition in die geplante Batteriezellenfabrik in Deutschland. Das schwedische Unternehmen hat sich mit den Gemeinden Lohe-Rickelshof und Norderwöhrden geeinigt und den Bau der Fabrik bei Heide in Schleswig-Holstein jetzt offiziell beschlossen. Die Batteriefabrik Northvolt Drei in Heide wurde im März 2022 erstmals angekündigt. Sie soll 2026 in Betrieb gehen und 2029 ihre volle Produktionskapazität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...