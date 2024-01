Die Nio-Aktie crasht. Die Lage in der Heimat belastet. So ist jetzt die charttechnische Lage.Die chinesische Wirtschaft ist im vergangenen Jahr um 5,2 Prozent gewachsen, was zwar leicht über dem offiziellen Ziel der Regierung von rund fünf Prozent lag, aber dennoch schwächer ausfiel als von den Analysten erwartet. Diese waren im Vorfeld von 5,3 Prozent Wirtschaftswachstum ausgegangen.Der technologielastige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...