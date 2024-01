Chinas Antwort auf ChatGPT beißt bekanntlich Ernie Bot und kommt von Baidu. Baidu wurde in den letzten Monaten dank der Einführung von Ernie Bot als Chinas führender KI-Entwickler mit First Mover-Vorteil gepreist. Zu Wochenbeginn gab es die Klatsche. Hintergrund: Gerüchten zufolge ist die neue Plattform an wichtige chinesische Militärforschung im Bereich Cyberkriege gekoppelt. Baidu leugnet alles. Der Bericht vom Montag entfacht jedoch die Besorgnis hinsichtlich einer Eskalation der Sanktionen aus Washington. Ohne US-Chip-Technologie kommt auch Baidu beim Ausbau seiner KI-Fähigkeiten nicht aus. KGV 10 für das 12-Monats-Forward-KGV drückt diese Bedenken deutlich aus. Baidu hängt somit stark an der Geopolitik. Das bleibt mühsam.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 03.Schlaglichter dieser Ausgabe:- Herausfordernder Jahresauftakt- HUGO BOSS wurde abgestraft- Exzellente Perspektive bei britischem Defencewert- Lupe: GoldminenaktienBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info