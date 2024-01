Straubing (ots) -



Die Unterstützung vieler Eltern dürfte Agrarminister Cem Özdemir sicher sein. Denn was junge Menschen teils in Schulen und Kitas angeboten wird, ist eine Beleidigung des Gaumens und hat nichts mit gesunder Ernährung zu tun. In den vergangenen Jahren hat sich zwar einiges verbessert, aber nicht genug. Doch es gibt auch Widerstände gegen Özdemirs Deutschland-Diät, unter anderem gegen fragwürdige Werbeverbote. Beim Essen geht es längst nicht nur um Geschmack, Genuss und Gesundheit, sondern nicht zuletzt um das große Geschäft und viel Ideologie. (...) Der Minister wird deshalb viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. Das ist ohnehin der beste Weg: Das Wissen über Ernährung und die Infos der Verbraucher zu verbessern und vor allem jungen Menschen etwa in der Schulküche zu zeigen, dass es Spaß macht und nicht viel kosten muss, mit frischen Produkten gesunde und schmackhafte Gerichte zu kochen.



Pressekontakt:



Straubinger Tagblatt

Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes

Markus Peherstorfer

Telefon: 09421-940 4441

politik@straubinger-tagblatt.de



Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/5694161

Trading-Plan 2024: Die Performance-Strategie für das neue Jahr Der kostenfreie Trading-Plan von Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick, in welche Branchen, Sektoren und Assets Sie im Jahr 2024 investieren sollten, um eine satte Rendite zu erzielen. Jetzt sichern! Hier klicken