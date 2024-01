Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Plug Power hat am Mittwoch einen weiteren massiven Abschlag hinnehmen müssen. Die Aktie ist um den Faktor 6,7 % nach unten gerutscht. Mit Abstand der niedrigste Kurs des laufenden Jahrzehnts wird am Ende des Handelstages stehen. Die Aktie hat dabei einen Kurs von ca. 2,62 im Visier. Damit ist der Titel noch einmal 15 % unter dem früheren Tief bei 3,01 Euro. Die Notierungen sind in den vergangenen fünf Tagen nun um gut -27 % nach unten gerutscht. Ein Turnaround ist kaum vorstellbar! Demnach ist oder wäre es kaum vorstellbar, dass dem Titel noch ein Turnaround gelingt, also steigende Kurse - die überraschend kämen. Die Impulse aus dem Unternehmen heraus gehen gegen Null. Vielmehr befürchten Beobachter teils sogar eine neue Gewinnwarnung zum Abschluss des vergangenen Jahres. Im Januar 2023 gab es einen Musterfall. Die Kurse sind auf einem fatalen Weg nach unten - mit dem Rekordtief! Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Plug Power-Analyse von 17.01. liefert die Antwort: Wie wird sich Plug Power jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Plug Power Aktie Plug Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

