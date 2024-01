FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 31. Januar 2024





DONNERSTAG, DEN 18. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 AUT: BHP Group, 1. Halbjahr Produktionsbericht

06:30 CHE: Galenica, Umsatz 2023

07:00 CHE: Richemont, Q3-Umsatz

07:30 TWN: TSMC, Q4-Zahlen

08:00 IRL: Flutter Entertainment, Q4-Umsatz

08:00 GBR: Sage Group, Q1-Umsatz

11:00 DEU: Würth, vorläufige Jahreszahlen

11:00 DEU: Veltins, Jahreszahlen

13:00 USA: Fastenal, Q4-Zahlen

14:00 DEU/USA: Birkenstock, Q4-Zahlen

17:00 USA: Intuit, Hauptversammlung

18:00 USA: Micron Technology, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: KeyCorp, Q4-Zahlen

USA: First Horizon, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Kernrate Maschinenbau 11/23

05:30 JPN: Industrieproduktion 11/23 (endgültig)

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 12/23

08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 12/23

08:00 DEU: Baugenehmigungen 11/23

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe, November und Jahresschätzung 2023 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 11/23

10:00 ESP: Handelsbilanz 11/23

13:30 EUR: EZB-Sitzungsprotokoll 13./14.12.23

14:30 USA: Wohnungsbaubeginne- und genehmigungen 12/23 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 1/24

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Online-Pressekonferenz der Bundesnetzagentur zur Entgeltregulierung im Strom- und Gasbereich

09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zum Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung durch Intel

09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zur Zulässigkeit einer Verbandsklage gegen Meta

10:00 DEU: Start der Tarifverhandlung für rund 25 000 Bodenbeschäftigte der Deutschen Lufthansa AG

10:00 DEU: Haushaltsausschuss legt in Bereinigungssitzung letzte Hand an den Etat für 2024. Der Bundeshaushalt 2024 soll dann in der Woche ab dem 29.1. vom Bundestag beschlossen werden.

11:00 DEU: Vorstellung der Marktdaten des Jahres 2023 für Gewerbeimmobilien in Frankfurt BNP Paribas Real Estate GmbH, Frankfurt

13:00 DEU: Online-Pressegespräch UBS: «Jahr 2024: Was Anleger erwartet» mit Felix Hüfner, Senior European Economist & Chief German Economist/UBS Investment Bank und Maximilian Kunkel, Chief Investment Officer Germany/UBS Global Wealth Management

CHE: Fortsetzung Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums, Davos + 11.30 Diskussion «Industriecluster: Gibt es eine Blaupause?», u.a. mit Martin Brudermüller, Vorstandsvorsitzender BASF + 14.00 Diskussion «Kein Aufschwung ohne Handel und Investitionen», u.a. mit Ngozi Okonjo-Iweala, Generaldirektorin Welthandelsorganisation (WTO) + 16.15 Diskussion «Europas Märkte vereinen», u.a. mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Christian Sewing, Vorstandsvorsitzender Deutsche Bank

16:00 DEU: Energiedialog 2024 des Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE) u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne)

17:00 DEU: Veranstaltung Bankenverband BdB: «Einsatz von KI in Banken - Chancen & Herausforderungen» mit Rupert Schaefer, Exekutivdirektor Strategie, Policy und Steuerung/Bafin, Deutsche-Bank-Vorstand Bernd Leukert, Jan Ceyssens, Head of Unit Digital Finance DG FISMA/European Commission und ndreas Hufenstuhl, Partner Big Data & Advanced Analytics/PwC

DNK: Europäischer Wissenschaftlicher Beirat zum Klimawandel legt Gutachten zur Klimaneutralität bis 2050 vor

DEU: Internationale Grünen Woche (19. bis 28. Januar) in Berlin + 18.00 Eröffnung u.a. mit Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne), Sachsen-Anhalts Agrarminister Sven Schulze (CDU), EU-Landwirtschaftskommissar Janusz Wojciechowski und Regierendem Bürgermeister Kai Wegner, CityCube, Messedamm 26, 14055 Berlin

FREITAG, DEN 19. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: SFS, Umsatz 2023

07:00 CHE: BB Biotech, Portfolio per Ende 2023

08:00 GBR: Burberry, Q3 Trading Update

08:00 GBR: Deliveroo, Q1-Umsatz

12:30 USA: Fifth Third Bancorp, Q4-Zahlen

13:00 USA: Schlumberger, Q4-Zahlen

13:00 USA: Travelers Cos, Q4-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q4-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q4-Zahlen



SWE: Investor, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise 12/23

05:30 JPN: Dienstleistungsindex 11/23

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 12/23

08:00 DEU: Erzeugerpreise 12/23

08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex Dezember/Gesamtjahr 2023 10:00 POL: Erzeugerpreise 12/23

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/24 (vorläufig) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 12/23



SONSTIGE TERMINE

DEU: Nach der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschuss zum Bundeshaushalt 2024 + 09.00 Peter Boehringer, haushaltspolitischer Sprecher der AfD Bundestagsfraktion + 10.00 Christian Haase, haushaltspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion + 11.00 Dennis Rohde, haushaltspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Sven-Christian Kindler, haushaltspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN und Otto Fricke, haushaltspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion FDP

10:00 DEU: Sitzung BER-Untersuchungsausschuss u.a. Vernehmung des ehemaligen Vorsitzenden der Geschäftsführung der «Flughafen Berlin Brandenburg GmbH» Hartmut Mehdorn

DEU: Fortsetzung 16. Global Forum for Food and Agriculture des Bundeslandwirtschaftsministeriums unter dem Motto «Ernährungssysteme der Zukunft - Gemeinsam für eine Welt ohne Hunger», Berlin

DEU: Beginn 88. Internationale Grüne Woche, Berlin

+ 09.00 Eröffnungsrundgang u.a. mit Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD), Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne), Bauernpräsident Joachim Rukwied, Berlins Bürgermeister Kai Wegner (CDU), EU-Landwirtschaftskommissar Janusz Wojciechowski

CHE: Abschluss Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums, Davos + 09.00 Diskussion «Vertrauen in die Wissenschaft wiederherstellen», u.a. mit Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) + 11.00 Diskussion «Der globale Wirtschaftsausblick», u.a. mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Kristalina Georgieva, Geschäftsführerin Internationaler Währungsfonds

MONTAG, DEN 22. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

22:00 USA: United Airlines, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 1/24

10:00 POL: Industrieproduktion 12/23

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 12/23

11:00 EUR: Öffentliches Defizit Q3/23

16:00 USA: Frühindikator 12/23



SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Jahrespressekonferenz Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken u.a. mit dem Vorsitzenden Franz-Xaver Bernhard, Frankfurt/M.

12:00 DEU: Auftaktveranstaltung DB InfraGo AG - «Gemeinsam für eine Starke Schiene», exklusiver Presserundgang mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing und DB-Vorstandsvorsitzenden Richard Lutz, Berlin

DIENSTAG, DEN 23. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

03:00 CHE: Logitech, Q3-Zahlen (Call 14.30 Uhr)

07:00 SWE: Ericsson, Q4-Zahlen

07:30 CHE: Migros Bank, Ergebnis 2023

08:00 GBR: Associated British Foods, Q1-Trading Update 12:20 USA: General Electric, Q4-Zahlen

12:30 USA: 3M, Q4-Zahlen

12:30 USA: Johnson & Johnson, Q4-Zahlen

12:55 USA: Procter & Gamble, Q4-Zahlen

12:55 USA: Raytheon Technologies, Q4-Zahlen

13:00 USA: Verizon, Q4-Zahlen

22:00 USA: Netflix, Q4-Zahlen

22:00 USA: Texas Instruments, Q4-Zahlen

22:05 USA: United Airlines, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 1/24 (vorläufig)

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 1/24



SONSTIGE TERMINE

14:00 DEU: Jahresauftakt-Pk Finanzaufsicht Bafin mit Behördenchef Mark Branson



MITTWOCH, DEN 24. JANUARTERMINE UNTERNEHMEN06:30 CHE: Rieter, Umsatz/Bestellungseingang 2023 (Call 9.00 Uhr) 07:00 CHE: Barry Callebaut, Umsatz Q107:00 CHE: Mikron, Umsatz 202307:00 DEU: SAP, Q4-Zahlen (10.00 Pk)07:00 NLD: ASML, Q4-Zahlen07:30 AUS: Andritz, Capital Markets Day07:30 FRA: Alstom, Q4-Zahlen08:00 GBR: Easyjet, Q1-Trading Update12:30 USA: AT&T, Q4-Zahlen13:30 USA: Abbott Laboratories, Q4-Zahlen13:30 USA: Lockheed Martin, Q4-Zahlen22:00 USA: IBM, Q4-Zahlen22:08 USA: Tesla, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Handelsbilanz 12/23

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/24 (vorläufig) 09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/24 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Arbeitslosenquote 12/23

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/24 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/24 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/24 (1. Veröffentlichung 16:00 CDN: Zentralbank, Zinsentscheid





DONNERSTAG, DEN 25. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Givaudan, Ergebnis 2023

06:00 CHE: Schlatter, Umsatz/Auftragseingang 2023

07:00 CHE: Emmi, Umsatz 2023

07:00 CHE: STMicroelectronics, Jahreszahlen

08:00 DEU: Secunet Security Networks, vorläufige Jahreszahlen 08:00 SWE: Sandvik, Jahreszahlen

12:00 USA: Dow, Q4-Zahlen

13:00 USA: American Airlines, Q4-Zahlen

13:00 USA: Blackstone, Q4-Zahlen

17:45 FRA: LVMH, Jahreszahlen

22:00 USA: Intel, Q4-Zahlen

22:00 USA: Visa, Q4-Zahlen

22:05 USA: T-Mobile US, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DNK: Tryg, Jahreszahlen

SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Jahreszahlen

USA: Comcast, Q4-Zahlen

USA: Northrop Grumman, Q4-Zahlen

USA: Southwest Airlines, Q4-Zahlen

USA: Blackstone, Q4-Zahlen

USA: Valero Energy, Q4-Zahlen

USA: Weyerhaeuser Co, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 12/23 (endgültig) 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 12/23

08:45 FRA: Geschäftsklima 1/24

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 1/24

09:00 ESP: Erzeugerpreise 12/23

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 1/24

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

12:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid

14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.15 h Pk)

14:30 USA: DFNA-Index 12/23

14:30 USA: BIP Q4/23 (vorab)

14:30 USA: Privater Konsum Q4/23 (vorab)

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 12/23 (vorab)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 12/23 (vorab) 14:30 USA: CFNA-Index 12/23

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:00 BEL: Geschäftsklima 1/24

16:00 USA: Neubauverkäufe 12/23



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Digitale Jahresmedienkonferenz des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) Mit GDV-Präsident Norbert Rollinger und GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Vorstellung der Geschäftsergebnisse des Jahres 2023 aus den Sparten Lebensversicherung, Schaden- und Unfallversicherung sowie Private Krankenversicherung und Ausblick auf das Geschäftsjahr 2024.

FREITAG, DEN 26. JANUAR

UNTERNEHMEN:

06:30 CHE: SGS, Jahreszahlen

07:00 CHE: Lonza, Jahreszahlen

07:00 DEU: Sartorius, Q4-Zahlen

07:00 NLD: Signify, Q4-Zahlen

07:20 SWE: Volvo AB, Jahreszahlen

07:30 FRA: Remy Cointreau SA, 9Monatsumsatz

07:30 FIN: Kone Oyj, Jahreszahlen

11:30 DEU: Schott Pharma, Jahres-Pk

13:00 USA: American Express, Q4-Zahlen

13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FIN: Elisa, Jahreszahlen

SWE: Svenska Cellulosa, Jahreszahlen

SWE: Autoliv, Q4-Zahlen

SWE: Telia Company AB, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise 1/24

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 1/24

08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 1/24

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 1/24

09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q4/23

10:00 EUR: Geldmenge M3 12/23

14:30 USA: Private Einnahmen und Ausgaben 12/23

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 12/23



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH verhandelt zu Änderungen der Kostenverteilung für Erhaltungsmaßnahmen bei Wohnungseigentümergemeinschaften

10:00 EUR: Internationales Klima-Forum der Hamburger Wirtschaft u.a. mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen + 10.15 Keynote EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen

DEU: Konsumgütermesse Ambiente Frankfurt

+ 12.30 Pk Plagiarius, Negativpreis für Plagiate in unterschiedlichen Branchen + 13.00 Jahres-PK Handelsverband Koch- und Tischkultur

MONTAG, DEN 29. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

IRL: Ryanair, Q3-Zahlen

LUX: Stabilus, Q1-Zahlen

NLD: Philips, Jahreszahlen

USA: Nucor, Q4-Zahlen

USA: Whirlpool, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

11:00 BEL: BIP Q4/23 (1. Veröffentlichung)

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 12/23

15:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 1/24



SONSTIGE TERMINE

DEU: Verkündungstermin des Landgerichts München I wegen der Zivilklage eines Inhabers von Urheberrechten gegen TikTok, München

10:00 DEU: Jahres-Pk Verband der Elektro- und Digitalindustrie ZVEI zu Geschäftsjahren 2023/24 und internationalem Wettbewerb, Frankfurt/M.

09:30 BEL: EU-Ministertreffen zu allgemeine Angelegenheiten, Brüssel

DIENSTAG, DEN 30. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Bucher, Umsatz 2023

07:00 CHE: BC Jura, Ergebnis 2023

07:00 ESP: BBVA, Jahreszahlen

07:00 SWE: Tele2 AB, Jahreszahlen

08:00 GBR: Diageo, Halbjahreszahlen

13:30 USA: General Motors, Q4-Zahlen

22:00 USA: Alphabet, Q4-Zahlen

22:05 USA: Stryker, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Assicurazioni Generali, Investor Day

USA: Danaher, Q4-Zahlen

USA: JetBlue, Q4-Zahlen

USA: Juniper Networks, Q4-Zahlen

USA: UPS, Q4-Zahlen

USA: Pfizer, Q4-Zahlen

USA: Electronic Arts, Inc, Q3-Zahlen

USA: Mondelez, Q4-Zahlen

USA: AMD, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: ifo-Insitut, Geschäftsklima Ostdeutschland

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 12/23

07:30 FRA: BIP Q4/23 (vorläufig)

08:00 CHE: BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Dezember/Gesamtjahr 2023 09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 1/24

09:00 CZS: BIP Q4/23 (vorläufig)

09:00 ESP: BIP Q4/23 (vorläufig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 1/24 (vorläufig)

10:00 ITA: BIP Q4/23 (vorläufig)

10:00 DEU: BIP Q4/23 (vorläufig)

10:30 PRT: BIP Q4/23 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 1/24 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 1/24

11:00 EUR: BIP Q4/23 (vorab)

11:00 ITA: Erzeugerpreise 12/23

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 USA: FHFA-Index 11/23

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 1/24



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Urteil erwartet im Cum-Ex-Prozess gegen einen früheren Top-Steueranwalt der Kanzlei Freshfields und einen ehemaligen Maple-Banker, Frankfurt

11:00 DEU: Jahres-Pk des VDV - Die Verkehrsunternehmen zu Rückblick 2023 und Ausblick auf 2024 mit VDV-Präsident Ingo Wortmann und VDV-Hauptgeschäftsführer Oliver Wolff

11:00 DEU: Online-Pk zum Status des Offshore-Windenergieausbaus in Deutschland 2023. Mehrere Windenergie-Branchenverbände laden zu der Pk ein, bei der ein Rückblick auf das vergangene Jahr erfolgen soll und zukünftige Weichenstellungen aufgezeigt werden sollen.

EUR: Informelles EU-Verteidigungsministertreffen (1. Tag)

DEU: Eröffnung der weltgrößten Spielwarenmesse in Nürnberg + 1030 Presse-Event zu 110 Jahre «Mensch ärgere dich nicht» von Schmidt Spiele

17:00 LUX: Bericht des Europäischen Rechnungshofs zur Koordinierungsrolle des Auswärtigen Dienstes in der EU

MITTWOCH, DEN 31. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Novartis, Jahreszahlen

07:00 DEU: Atoss Software, Jahreszahlen

07:00 AUT: Raiffeisen International, Jahreszahlen

07:30 DEU: Vaillant, Jahreszahlen

07:30 DNK: Novo Nordisk, Q4-Zahlen

07:30 NOR: DNB ASA, Jahreszahlen

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Jahreszahlen

10:30 DEU: Schott AG Bilanz-Pk, Mainz

13:00 USA: Nasdaq, Q4-Zahlen

22:00 USA: Align Technology, Q4-Zahlen

22:00 USA: Qualcomm, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: KSB, Q4-Zahlen

ESP: Banco Santander, Jahreszahlen

NLD: KPN, Q4-Zahlen

SWE: SKF, Jahreszahlen

USA: Mastercard, Q4-Zahlen

USA: Boeing, Q4-Zahlen

USA: Boston Scientific, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 12/23

00:50 JPN: Industrieproduktion 12/23 (vorläufig)

02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/24 06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 12/23

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 12/23

07:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 1/24

08:30 CHE: BFS: Detailhandelsumsätze 12/23

08:45 FRA: Verbraucherpreise 1/24 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 12/23

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 1/24

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württenberg 1/24 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 12/23

10:30 PRT: Verbraucherpreise 1/24 (vorläufig)

12:00 IRL: Arbeitslosenquote 1/24

12:00 IRL: Verbraucherpreise 1/24 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 1/24 (vorläufig)

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 1/24

15:45 USA: MNI Chicago PMI 1/24

20:00 USA: Zentralbank, Zinsentscheid



SONSTIGE TERMINE

BEL: Informelles EU-Verteidigungsministertreffen (2. und letzter Tag), Brüssel

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi