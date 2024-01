Inspire Brands gab heute zwei internationale Franchise-Vereinbarungen bekannt, durch die Jimmy John's, die größte Sandwich-Marke mit eigenem Lieferservice in den Vereinigten Staaten, in Kanada und Lateinamerika eingeführt wird. Damit wurde der Startschuss für den globalen Expansionsplan der Marke gegeben.

Der Schwerpunkt von Jimmy John's liegt auf hochwertigen Zutaten, Bequemlichkeit und digitaler Innovation in Verbindung mit einer einfachen Handhabung, was die Marke international attraktiv macht. Die globale Expansion der Marke wird für internationale Gäste eine neue Möglichkeit eröffnen, die ikonische Speisenauswahl zu genießen und warme, getoastete Sandwiches nach Wunsch zu bestellen.

"Jimmy John's' verfolgt seit 40 Jahren einen unkomplizierten Ansatz, um unglaublich leckere und qualitativ hochwertige Sandwiches zuzubereiten, und jetzt ist es an der Zeit, sie mit der Welt zu teilen", sagte Michael Haley, President und Managing Director, International für Inspire Brands. "In einem globalen Gastronomieumfeld, in dem Einfachheit großgeschrieben wird, sind wir überzeugt, dass diese Marke für ein starkes internationales Wachstum bereit ist."

Jimmy John's hat Vereinbarungen mit zwei erfolgreichen Anbietern getroffen, die beide über umfangreiche Erfahrungen mit Schnellrestaurants verfügen und in ganz Kanada und Lateinamerika vertreten sind.

Foodtastic Ein führender Franchisegeber von Restaurantmarken in Kanada mit über 1.100 Restaurants und einem Umsatz von 1,1 Milliarden Dollar.

Franquicias Internacionales Das Unternehmen mit Sitz in El Salvador verfügt über ein umfangreiches Portfolio aus mehreren komplementären Geschäftsbereichen wie Lebensmittel und Getränke, digitale Medien und Logistik.

Jimmy Johns obsessiver Ansatz in Bezug auf kulinarische Exzellenz und betriebliche Effizienz hat zu einem starken Wachstum in den USA beigetragen und wird die Basis für die internationale Expansion der Marke sein.

Besessen von Qualität:

Das Brot wird den ganzen Tag über frisch im Restaurant gebacken

Hochwertige Fleisch- und Käsesorten sowie frisches Gemüse, das in den Restaurants täglich von Hand geschnitten wird

Besessen von Bequemlichkeit:

Sandwiches, individuell nach Ihren Wünschen, frisch und schnell zubereitet, genau dann, wenn Sie sie wünschen

Schnelle Verfügbarkeit durch Drive-Thru, Abholung und Lieferung

Besessen von Technologie:

Branchenführende mobile App und die Möglichkeit der Online-Bestellung durch POS-Integration

Exklusive Vorteile durch das internationale Treueprogramm

Während sich Jimmy John's erst am Anfang seiner globalen Reise befindet, ist Inspire Brands kein Neuling in der internationalen Expansion. Als Multimarken-Restaurantunternehmen mit über 32.000 Standorten weltweit, darunter Arby's®, Baskin-Robbins®, Buffalo Wild Wings®, Dunkin'®, Jimmy John's® und SONIC® verfügt Inspire mit mehr als 9.900 Standorten über eine starke internationale Präsenz.

Die globale Expansion von Jimmy John's wird durch die erweiterbare, gemeinsam genutzte Service-Plattform von Inspire und sein internationales Team unterstützt, das über langjährige Erfahrung im Management und der Führung von Marken auf der ganzen Welt verfügt.

Um mehr über die Wachstumsmöglichkeiten mit Jimmy John's und Inspire zu erfahren, besuchen Sie bitte inspirebrands.com/franchising/international/.

Über Inspire Brands

Inspire Brands ist ein Multimarken-Restaurantunternehmen, dessen Portfolio über 32.000 Standorte von Arby's, Baskin-Robbins, Buffalo Wild Wings, Dunkin', Jimmy John's und SONIC auf der ganzen Welt umfasst. Das Unternehmen wurde im Jahr 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia. Weitere Informationen erhalten Sie unter InspireBrands.com.

Über Jimmy John's

Jimmy John's wurde 1983 gegründet und ist mit mehr als 2.600 Restaurants in 48 Staaten die größte Sandwich-Marke in den Vereinigten Staaten in Privatbesitz. Jimmy John's ist Teil der Restaurantfamilie von Inspire Brands. Weitere Informationen erhalten Sie unter JimmyJohns.com.

