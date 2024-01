McDonald's als Großkunde - der Mc Plant ist Hoffungsträger von Beyond MeatBeyond Meat und die Burgerkette McDonald's starten seit Ende 2021 mit dem Mc Plant durch. McDonald's hat sich bewusst wegen des starken Brandings für das fleischlose Burgerpatty von Beyond Meat entschieden. Etliche Testberichte zeigen, dass kaum ein Wettbewerber ein so saftiges Patty hinbekommt wie die Amerikaner. Auch die beliebten Nuggets gibt es nun in der pflanzenbasierten Alternative von Beyond Meat. ...

