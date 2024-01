Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - ITM Power aus Großbritannien wird wie andere Unternehmen der Wasserstoff-Branche nun schwächer. Die Notierungen sind ohnehin vorher schon gefallen, nun aber sind sie seit Jahresbeginn um annähernd -13 % gesunken. Der Titel ist auf dem Weg dazu, am Mittwoch auch noch die Barriere von 0,60 Euro zu unterkreuzen. ITM Power: Woher nehmen die das? Die große Frage dürfte sein, woher Analysten ihre Zuversicht noch nehmen. Die Nachrichtenlage rund um ITM Power ist dünn. Dennoch sind Analysten offenbar der Meinung, die Aktie könne noch einmal um 99 % klettern. So jedenfalls sieht die Konsens-Schätzung für den Titel derzeit lt. der Daten von und für Marketscreener aus. Das hilft noch niemandem - denn nun müsste es eine Begründung geben, die wirtschaftlich tragfähig wäre. Die aber bleibt noch aus. Die Marktkapitalisierung betrüge dann gut 750 Millionen Euro, der Umsatz im laufenden Jahr indes nur - so die Schätzung - 22 Millionen Euro! Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre ITM Power-Analyse von 17.01. liefert die Antwort: Wie wird sich ITM Power jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur ITM Power Aktie ITM Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

