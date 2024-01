Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Palantir ist am Mittwoch etwas schwächer geworden. Die Aktie verlor -0,96 %, hat dabei allerdings eine brisante Entwicklung genommen. Denn: Damit rutschte der Titel unter die bedeutende Marke von 15 Euro, die am Markt immerhin für Aufmerksamkeit sorgt. Die Notierungen sind damit allerdings noch nicht aus dem Aufwärtstrend gerutscht, den die Aktie seit langem innehält. Misstrauisch sind aktuell indes die Analysten, die eine Kursprognose abgeben. Palantir: Das Misstrauen Das Unternehmen hat derzeit nach den vorliegenden wirtschaftlichen Schätzungen ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 126 für das laufende Jahr. Bei den Gewinnen des vergangenen Jahres errechnet sich - den Schätzungen nach - ein KGV von 192. Es hat sich nichts daran geändert, dass die Aktie damit etwas zu teuer zu sein scheint! Analysten sehen das wohl ebenso: Deren Schätzung geht davon aus, der Kurs könnte um -7,4 % fallen! Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Palantir-Analyse von 17.01. liefert die Antwort: Wie wird sich Palantir jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Palantir Aktie Palantir: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

