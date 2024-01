Der Sportdatenanbieter Sportradar arbeitet mit African Agriculture, einem Unternehmen, das sich der Ernährungssicherheit für das kommende Jahrhundert verschrieben hat, zusammen, um Computer für Schulen in ländlichen Gemeinden im Norden Senegals bereitzustellen. Die gemeinsame Bildungsinitiative hat Computer-Lernräume eingerichtet, in denen Schüler auf das Internet zugreifen können, "Die Zusammenarbeit mit Sportradar steht im Einklang mit unseren Zielen für die Entwicklung der Gemeinschaft und die Stärkung der Bildung", sagte Alan Kessler, CEO und Gründer von African Agriculture, Inc. "Die Lieferung von Computern an ländliche Schulen im Senegal schließt Lücken in Bildung und Technologie." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...