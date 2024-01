Timeline, ein Biotech-Unternehmen, das bei der Entwicklung innovativer Lösungen für gesundes Altern und Langlebigkeit führend ist, gibt heute bekannt, dass es in einer überzeichneten Serie-D-Finanzierungsrunde 56 Mio. CHF (66 Mio. USD) gesammelt hat. Dies stellt einen bedeutenden Meilenstein für das Unternehmen dar und beinhaltet strategische Investitionen von zwei globalen Branchenführern L'Oréal und Nestlé.

Die Finanzierungsrunde wurde von BOLD (Business Opportunities for L'Oréal Development), dem strategischen Innovations-Risikokapitalfonds der L'Oréal Groupe, geleitet und unterstreicht das Vertrauen der Investoren in die firmeneigene Technologie Mitopure®, die den Menschen hilft, länger gesund zu leben. Mitopure® stützt sich auf mehr als 15 Jahre Forschung und es ist klinisch erwiesen, dass es auf einen wichtigen Weg der zellulären Langlebigkeit abzielt, indem es die Kraftwerke der Zellen, die Mitochondrien, recycelt und erneuert. Eine optimale Funktion der Mitochondrien ist für die Aufrechterhaltung der zellulären Energie unerlässlich, die die Muskelkraft, die Kognition, die Widerstandsfähigkeit des Immunsystems, die Vitalität der Haut und andere wichtige Vorteile unterstützt und einen umfassenden Ansatz zur Förderung der Gesundheit bietet.

Die Unterstützung dieser Branchenführer und die gesammelten Gelder werden verwendet, um Timeline zu einer führenden Marke für Langlebigkeit und Gesundheit auszubauen, indem die Wissenschaft, die Produktkategorien und die Märkte in den Bereichen Lebensmittel, Schönheit und Gesundheit erweitert werden.

"Diese strategische Zusammenarbeit spiegelt den bahnbrechenden multidimensionalen Ansatz wider, von dem wir immer überzeugt waren, dass er notwendig ist, um sinnvolle Fortschritte für Langlebigkeit und Gesundheit zu erzielen", sagte Patrick Aebischer, Mitbegründer und President von Timeline. "Ich möchte L'Oréal, Nestlé und unseren langjährigen Investoren für ihr Engagement für Lösungen für Langlebigkeit danken, die auf höchstem wissenschaftlichen Niveau beruhen.

"Langlebigkeit bedeutet, länger gesund zu leben, und L'Oréal arbeitet seit einem Jahrzehnt daran, zu verstehen und zu antizipieren, was dies für die Schönheit bedeuten könnte", sagte Barbara Lavernos, Deputy Chief Executive Officer und Verantwortliche für Forschung, Innovation und Technologie bei L'Oréal. "Langlebigkeit ist eine neue Definition von Schönheit, an der Schnittstelle verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen, von der Entschlüsselung biologischer Marker bis zur Analyse der äußeren Belastung. Unsere Investition in Timeline ist spannend, weil es das Potenzial hat, wichtige Merkmale der Langlebigkeit auf die Gesundheit und Schönheit der Haut zu übertragen."

"Wir sind seit 2019 Investor von Timeline und sind nach wie vor sehr beeindruckt von dem Team und stehen hinter dem exponentiellen Potenzial, das die Mitopure-Technologie für die Ernährung birgt, um Menschen zu helfen, besser zu altern", sagte Anna Mohl, CEO von Nestlé Health Science. "Wir freuen uns, dass L'Oréal als Investor und strategischer Partner einsteigt, um diese Technologie zu neuen Höhen zu führen und ihre Anwendungsmöglichkeiten zu erweitern."

Über Timeline

Timeline (die Muttergesellschaft von Amazentis) ist ein bahnbrechendes Schweizer Gesundheitsunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Langlebigkeitsindustrie mit seinem bahnbrechenden, klinisch erprobten, patentrechtlich geschützten Wirkstoff Mitopure® zu revolutionieren. Timeline bietet einen umfassenden Ansatz für die zelluläre Gesundheit und integriert die Vorteile von Mitopure in seine Nahrungsergänzungsmittel der nächsten Generation und seine aktuellen Hautpflegeprodukte. Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der Alterungsforschung ist Timeline bestrebt, die Grenzen der menschlichen Gesundheit zu erweitern und zu einer Zukunft beizutragen, in der alle Menschen länger und gesünder leben können. Das Unternehmen stützt sich auf mehr als 15 Jahre Forschung von angesehenen Wissenschaftlern, mehrere klinische Studien, über 50 Patente und Nestlé Health Science ist seit 2019 ein Investor. Mehr Informationen unter www.timelinenutrition.com.

