Chicago (ots/PRNewswire) -Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), ein führender Anbieter von Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, ergänzte sein Executive Search-Geschäfts in Europa im Dezember 2023 um einen Principal.Charlie Clifton ist in der Londoner Niederlassung als Principal in der Financial Services Practice tätig und berät Kunden in der gesamten Region in den Bereichen Executive Search, Leadership sowie Geschäfts- und Strategieentwicklung. Bevor er zu Heidrick & Struggles kam, war er Senior Managing Director und Retail Financial Services Practice Co-Lead bei Teneo sowie Senior Managing Director bei Ridgeway Partners."Als erfahrener Berater in kritischen Belangen des Talentmanagements wird Charlie Clifton mit unseren Kunden zusammenarbeiten, wenn es darum geht, leistungsstarke Führungsteams zu entwickeln und deren langfristigen Erfolg zu sichern", sagte Claire Skinner, Regional Leader, Europa und Afrika. "Dies ist von entscheidender Bedeutung, da Unternehmen weiterhin mit den anhaltenden Herausforderungen eines komplexen Geschäfts- und Wirtschaftsumfelds zu kämpfen haben."Informationen zu Heidrick & Struggles Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) ist ein führender Anbieter von globaler Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, der den Bedarf von weltweit führenden Unternehmen an Führungskräften und Beratung deckt. In unserer Rolle als vertrauenswürdige Berater für Führungskräfte arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um zukunftsfähige Führungskräfte und Organisationen zu entwickeln. Dabei bringen wir unsere Dienstleistungen und Angebote in den Bereichen Führungskräftevermittlung, Diversität und Inklusion, Bewertung und Entwicklung von Führungskräften, Organisations- und Teambeschleunigung, Kulturgestaltung und unabhängige Talent-auf-Abruf-Lösungen zusammen. Heidrick & Struggles leistete vor mehr als 70 Jahren Pionierarbeit auf dem Gebiet der Suche nach Führungskräften. Heute bietet das Unternehmen integrierte Talent- und Humankapitallösungen an, die unseren Kunden helfen, die Welt mithilfe von Führungsteams zu verändern.® www.heidrick.com