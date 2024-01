IO Interactive, der unabhängige Entwickler und Herausgeber von Videospielen, der vor allem für die Hitman- und Freedom Fighters-Franchises bekannt ist, gibt heute bekannt, dass Veronique Lallier als Chief Development Officer zu IOI wechseln wird. Veronique ist weltweit in allen Studios tätig und hat ihren Sitz in Brighton, das im Juli 2023 eröffnet wurde. Sie wird mit der Überwachung der Spieleentwicklungsstrategie und -produktion von IOI beauftragt sein.

"Ich freue mich darauf, IO Interactive beizutreten, einem legendären Spielestudio mit 25 Jahren Tradition in der Aufrechterhaltung hoher Standards und der Schaffung weltweit anerkannter Franchises. Angesichts der laufenden spannenden Projekte und der Eröffnung neuer Studios in ganz Europa freue ich mich darauf, zum fortgesetzten Wachstum und Erfolg von IOI beizutragen", teilte Veronique Lallier mit.

Veronique bringt einen reichen Erfahrungsschatz in der Gaming-Branche aus ihren früheren Positionen in führenden Videospielstudios mit. Dazu gehören Hi-Rez Studios, wo sie als COO und Studio-GM fungierte; Warner Bros. Interactive Entertainment, wo sie die Stelle als Vice President of Digital Publishing innehatte; NCSoft, wo sie als Studio Managing Director arbeitete, aber auch Unternehmen wie Rockstar Games und Ubisoft.

"Wir freuen uns, Veronique bei IOI begrüßen zu dürfen. Sie wird immense Erfahrung mitbringen, da sie sowohl in östlichen als auch westlichen Studios leitende Positionen bei bekannten Namen der Spielebranche übernommen hat. Ihr Hintergrund in den Bereichen Marketing, Publishing und Produktion ist eine großartige Mischung und sorgt für ein einzigartiges Profil, das für unsere Teams eine enorme Bereicherung sein wird, während wir unsere IPs weiter ausbauen und diversifizieren", sagte Hakan Abrak, CEO von IO Interactive.

Das Team des neu eröffneten IOI-Brighton-Studios hat seit letztem Juli den Durchbruch geschafft und ist vollständig in den Entwicklungsprozess der derzeit laufenden Projekte bei IO Interactive integriert. Getreu der IOI-Philosophie, an jedem Projekt von jedem Studio zu arbeiten, hat sich das Brighton-Team bereits der Arbeit an Projekt 007 angeschlossen, der ersten James-Bond-Ursprungsgeschichte, wie auch Project Fantasy, einem Online-Fantasy-Rollenspiel, und der HITMAN World of Assassination.

Aufbauend auf dem bereits bestehenden Kernteam möchte IOI sein Studio in Brighton im Laufe des nächsten Jahres erweitern und neue Talente aus der hochinteressanten britischen Entwicklungsszene willkommen heißen. Derzeit sind 100 Stellen in verschiedenen Funktionen offen. Damit setzt IOI sein organisches Wachstum der letzten Jahre fort und möchte als unabhängiger Entwickler und Publisher seine Teams weiter verstärken.

Mit mittlerweile fünf in Betrieb befindlichen Studios in Kopenhagen, Malmö, Barcelona, Istanbul und Brighton bereitet sich IOI darauf vor, nach dem großen Erfolg, der durch die Fertigstellung der HITMAN-Trilogie erzielt wurde, mit einem starken Team ehrgeizige und innovative neue IPs zu produzieren.

Nehmen Sie noch heute an der Reise von IO Interactive teil und schauen Sie sich die offenen Stellen auf unserer Website an: www.ioi.dk/careers

