Die beiden Konzerne haben eine strategische Partnerschaft über 10 Jahre abgeschlossen, um KI-Anwendungen für die VODAFONE-Kunden zu entwickeln. Im Rahmen der Vereinbarung wird VODAFONE dabei in den nächsten 10 Jahren rund 1,5 Mrd. $ in die gemeinsame Entwicklung kundenorientierter KI-Dienste investieren. MICROSOFT nutzt im Gegenzug die Infrastruktur von VODAFONE, unter anderem eine Plattform für das Internet der Dinge. Die Partner wollen außerdem virtuelle Rechenzentren entwickeln und die afrikanische Finanztechnologieplattform M-Pesa ausbauen. Die VODAFONE-Aktie kann etwas KI-Hype gut vertragen. Trotz einer Dividendenrendite von 11,4 % muss der Abwärtstrend bei VODAFONE erst einmal in eine Bodenbildung übergehen, bevor ein Einstieg zur Debatte steht.



