Der DAX (WKN: 846900) setzt seinen Abwärtsschwung fort. Am Mittwoch büßte das größte deutsche Börsenbarometer fast 140 Punkte ein und ging -0,84% tiefer mit 16.431 Punkten aus dem Handel. Auch an der Wall Street gingen die Verkäufe weiter. Die Bären brachten sich bereits am Morgen in Stellung. Die deutschen Standardwerte eröffneten den Tag auf Höhe der 16.400-Punkte-Marke und damit 170 Punkte unterhalb des Schlusskurses vom Dienstag. Das Tageshoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...