Oldenburg/Frankfurt am Main/Bremerhaven, 18. Januar 2024. Die norddeutsche Hafenstadt Bremerhaven erhält ein neues Hotel: Im Rahmen ihrer Expansion wird die Premium-Economy-Hotelkette Premier Inn einen Neubau zwischen Weser und Nordsee eröffnen. In exponierter Lage zwischen Innenstadt und dem Kreuzfahrtterminal entsteht eine moderne, nachhaltige Hotelimmobilie mit insgesamt 115 Zimmern auf 4.000 qm Geschossfläche. Hinzu kommen 40 ebenerdige Stellplätze auf dem Grundstück. Ökologische Aspekte kommen bei dem Neubau ebenfalls nicht zu kurz: so erhält die Immobilie ein Gründach, das zusätzlich mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet wird. Die Heizung und Kühlung des Gebäudes erfolgt über Wärmepumpen, die unterstützend von der Solaranlage mit Strom versorgt werden, sodass ein hohes Maß an Energieeffizienz entsteht.

Baustart in der ersten Jahreshälfte angestrebt

Das Hotel in Bremerhaven erhöht die Zahl der in Deutschland gesicherten Premier Inn Hotels auf 93 und ist damit Teil des Expansionskurses der Hotelmarke, hinter der das britische Hospitality-Unternehmens Whitbread PLC steht. 53 Häuser sind bereits im Betrieb. Das Grundstück an der Schleusenstraße in Bremerhaven hat Whitbread bereits erworben, die Entwicklung des Hotels übernimmt LIST Develop als Totalübernehmer. Dank des bereits rechtskräftigen Bebauungsplans wird das Bauantragsverfahren direkt gestartet. Den Baustart peilen LIST Develop und Premier Inn unmittelbar nach Erhalt der Baugenehmigung an, voraussichtlich beträgt die Bauzeit dann circa 18 Monate.

Immobilie in idealer Lage

"Ich freue mich, dass wir nun mit Premier Inn den Vertrag für das Projekt in Bremerhaven unterschrieben haben und als Service Developer tätig werden", macht Michael Garstka, geschäftsführender Gesellschafter von LIST Develop, deutlich. "Ein Hotel in dieser guten Lage Bremerhavens ist ideal für unser Standort-Konzept und unsere Gäste-Zielgruppe", freut sich zudem Mathias Schotten, Head of Development bei Premier Inn Deutschland. Vom Hotel aus liegen Weser und Nordsee in Sichtweite und die Anbindung an den ÖPNV ist mit den Haltestellen "Neuer Hafen" und "Schleusenstraße" in fußläufiger Nähe sehr gut. Auch der Hauptbahnhof Bremerhaven ist nur drei Kilometer entfernt. Weitere Qualitäten des neuen Hotels in der Hansestadt erläutert Schotten: "Bremerhaven ist gleichermaßen interessant als wirtschaftsstarker Standort und wegen der Nähe zu attraktiven touristischen Reisezielen an der Nordsee. So freuen wir uns, dass Premier Inn in Bremerhaven eine solch gute Präsenz zeigen kann." Der künftige Premier Inn-Standort ist somit logistisch ein hervorragender Ausgangspunkt, nicht nur für Termine im maritimen Zentrum, sondern auch im Umland.

Expertise einbringen

Michael Garstka sieht in dem erfolgreichen Geschäftsabschluss außerdem eine Bestätigung für die Strategie seines Unternehmens, neben den seit vielen Jahren erfolgreichen eigenen Projektentwicklungen zusätzlich seit Ende 2022 auch auf Leistungen im Service Development zu setzen. "So sind wir trotz des herausfordernden Marktumfeldes in der Lage, den Anforderungen unserer Geschäftspartner gerecht zu werden." In der Zusammenarbeit mit Premier Inn profitiert LIST Develop zudem von vielfältigen Erfahrungen, die das Unternehmen in der Assetklasse Hotellerie bereits sammeln konnte. "Wir entwickeln und realisieren bereits seit vielen Jahren erfolgreich Hotels - diese Expertise kam uns natürlich zugute", so Garstka. Zudem kann sein Unternehmen auf die Kompetenzen der gesamten LIST Gruppe zurückgreifen: "Von der Entwicklung bis hin zur Realisierung kommt unser gesamtes Spektrum zum Tragen."

Alle Seiten profitieren

Für Premier Inn ergibt die Partnerschaft mit LIST Develop als Service Developer ebenfalls Sinn: "Die konstruktive, lösungsorientierte Zusammenarbeit gefällt uns sehr gut. Neben der eigenen Projektentwicklung soll die Zusammenarbeit mit der erfahrenen LIST Develop zukünftig ein Garant für unsere schnelle Expansion und den weiteren Ausbau des eigenen Immobilienbestands sein", ergänzt Kai Backeberg, Construction Director Premier Inn. "Beide Seiten profitieren so von den jeweiligen Kernkompetenzen des Kooperationspartners. Wir konnten beispielsweise unsere große Erfahrung bei der Standortauswahl und der betrieblichen Konzeption sowie die gerade in diesen Zeiten extrem wichtige Eigenkapital-Finanzierung des Gesamtprojektes einbringen." Auch für die Stadt Bremerhaven ergeben sich Vorteile: Premier Inn übernimmt nach der Fertigstellung die Immobilie auch als Eigentümer und ist somit ein Owner-Operator. "Wir haben das Ziel, bei etwa der Hälfte unserer Hotels in Deutschland gleichzeitig Betreiber und Immobilieneigentümer zu sein", erläutert Development-Experte Schotten: "Investieren wir selbst in die Immobilie, anstatt das Gebäude über 20 oder 25 Jahre zu pachten, geben wir ein noch stärkeres Bekenntnis zu Standorten ab. So bekommen die Städte langfristige Sicherheit, dass Premier Inn in dieser Lage dauerhaft plant." Auch in Krisensituationen (etwa Pandemien) hat die Owner-Operator-Rolle unübersehbare Vorteile für die Städte, weil Hotels im Eigentum wirtschaftlich weniger anfällig sind bei einem vorübergehenden Rückgang der Nachfrage.



Über LIST Develop:

LIST Develop entwickelt und realisiert überwiegend gewerblich genutzte Immobilien. Der Projektentwickler ist in den Segmenten Hotel, Handel und Büro aktiv. Der Fokus liegt dabei vor allem auf gemischtgenutzten Quartieren und Geschäftshäusern. Das Unternehmen sucht, bewertet und erwirbt Grundstücke in ganz Deutschland. Auf den Arealen entwickelt LIST Develop Commercial anschließend die optimale Nutzung für den Standort. Die Gesellschaft verantwortet außerdem die Finanzierung, Vermietung und Vermarktung ihrer Projekte. LIST Develop Commercial tritt sowohl als Trader als auch als Service Developer auf.

Die LIST Develop ist Teil der LIST Gruppe, einer Unternehmensgruppe, die bundesweit Immobilien entwickelt, plant und baut. Das Produkt-Spektrum reicht von Logistik- und Produktionshallen über Handelsobjekte bis hin zu Wohn- und Sozialimmobilien sowie Büro- Hotelimmobilien. Mit besonderem Know-how für BIM-Prozesse und eigenen Nachhaltigkeits-Spezialist:innen arbeitet die LIST Gruppe konsequent an Lösungen für die bessere Immobilie. Die unterschiedlichen Kompetenzen, die hierfür notwendig sind, hat die Unternehmensgruppe in einzelnen Gesellschaften konzentriert. Zur LIST Gruppe gehören Unternehmen in Nordhorn, Oldenburg, Bielefeld, Leipzig, Essen, Düsseldorf, Hamburg, Köln, Hünstetten, Bietigheim-Bissingen und München. Die Gruppe erwirtschaftet derzeit mit über 600 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen eine Betriebsleistung von über 450 Mio. Euro.

Weitere Informationen unter: www.list-develop.de , www.list-gruppe.de/medien

Über Premier Inn:

Premier Inn steht für traumhaft guten Schlaf und ein faires Preis-Leistungsverhältnis. In mehr als 50 Premier Inn Hotels finden Geschäfts- wie Freizeitreisende ein Top-Angebot in zahlreichen deutschen Städten. Das kommt bei den Gästen gut an: Bereits mehr als ein Viertel aller Premier Inn-Hotels kann einen "Travellers' Choice Award" für Gästezufriedenheit von TripAdvisor vorweisen. Auch bei Investoren ist die Marke beliebt: 2023 wurde Premier Inn auf der Immobilienmesse Expo Real von der Treugast Solutions Group unter den deutschen Hotelbetreibern mit dem "Most Wanted Investment Partner Award" ausgezeichnet. Insgesamt hat sich Premier Inn hierzulande über 90 Standorte mit rund 17.000 Zimmern in mehr als 30 Großstädten gesichert. Bei der Expansion führt die beliebte Hotelmarke ihre Erfolge aus dem Vereinigten Königreich fort: Premier Inn gehört zum traditionsreichen Hospitality-Unternehmen Whitbread PLC mit über 850 Hotels, rund 84.000 Zimmern und einer fast 300-jährigen Geschichte. www.premierinn.de

Über Whitbread PLC:

Die Whitbread PLC wurde 1742 gegründet und gehört zu den ältesten und renommiertesten Unternehmen Europas. Zu dem Konzern zählen neben der landesweit beliebten Hotelmarke Premier Inn auch die Restaurantketten Bar + Block, Beefeater, Brewers Fayre, Cookhouse + Pub, thyme Bar + Grill sowie Whitbread Inns. Whitbread PLC ist ein börsennotiertes Unternehmen. Es ist im FTSE100-Index und FTSE4Good-Index gelistet. Als marktführendes Unternehmen in Großbritannien setzt Whitbread auch mit seinem Nachhaltigkeitsprogramm "Force For Good" branchenweit Maßstäbe: So hat sich der Konzern unter anderem zum Ziel gesetzt, bis 2040 einen Netto-Null-Emissionsausstoß (Scope 1 und 2) zu erreichen, und gab 2021 die Ausgabe von grünen Anleihen in Höhe von rund 625 Mio. EUR bekannt. www.whitbread.com



