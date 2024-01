© Foto: www.finanznerd.de



Exklusiv: "FinanzNerd" Simon Neumann packt aus! In seinem neuen Buch "100 Steuertipps 2023/24" verrät er Top-Steuerspartipps, auch für Anleger. Im Interview verrät er, wie Sie bares Geld sparen können!Für alle, die den FinanzNerd noch nicht kennen: Wer bist du und was machst du? FinanzNerd: Ich heiße eigentlich Simon Neumann, bin 36 Jahre alt und bin vor 18 Jahren in der Finanzwelt klassisch als Berater gestartet mit vielen erfolgreichen Karrierestationen. Allerdings habe ich vor sieben Jahren immer mehr den Drang verspürt, mehr Menschen erreichen zu wollen und das finanzielle Verständnis in Deutschland zumindest ein Stück weit auch in der Breite positiv zu beeinflussen - damit startete ich …