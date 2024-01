Der Ampega Diversity Plus Aktienfonds investiert branchenübergreifend vor allem in Unternehmen, die auf das "S" in ESG, das "Soziale" setzen, also eine möglichst breite Vielfalt der Belegschaft in der Unternehmenskultur verankert haben. Mein Geld im Gespräch mit Dr. Elena Curtillet, Head of Fixed Income Fund Management, Ampega Investment GmbH Welchen Ansatz verfolgen Sie mit Ihrem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...