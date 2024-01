Konzentration auf Peru: Element79 Gold gibt Update zum geplanten Verkauf des Maverick Springs-Projekts

Anzeige / Werbung Der Käufer des Gold- und Silberprojekts Maverick Springs wird weitere 75.000 CAD an Element79 überweisen, um seine Option aufrechtzuerhalten. Element 79 Gold (TSXV ELEM / WKN A3E41D) hat im vergangenen Jahr sein Projektportfolio deutlich entschlackt. Das Unternehmen hatte entschieden, sich auf das Gold- und Silberprojekt Lucero in Peru zu konzentrieren. Denn dort besteht die Chance, so Element79, vergleichsweise schnell zum Produzenten aufzusteigen. Element79 Gold hatte nach dem Gang an die Börse zunächst eine aggressive Fusions- und Akquisitionsstrategie eingeschlagen und zahlreiche aussichtsreiche Assets erworben. Dazu gehörte neben Lucero auch ein ganzes Portfolio an Projekten im US-Bundesstaat Nevada. Nachdem man zunächst einige nicht zum Kern des Portfolios gehörende Projekte abstieß, folgte dann Ende August 2023 die Ankündigung, dass auch das Hauptprojekt in Nevada, Maverick Springs, veräußert werden soll. Der Käufer, die australische Green Power Minerals, wird dafür in etwa 4 Mio. Dollar zahlen. Noch allerdings arbeitet Green Power an der Umsetzung dieser Option, für die und deren Verlängerung man bereits 160.000 Dollar an Element79 Gold gezahlt hat. Jetzt meldet Element79, dass Green Power zugestimmt hat, die Option auf den Kauf des Goldprojekts Maverick Springs vom bisherigen Datum 28. März auf den 10. Juli zu verlängern. Element 79 Gold muss der dazu getroffenen Vereinbarung zufolge eine dritte Partei benachrichtigen, die ein Vorkaufsrecht in Bezug auf die Transaktion hat. Dann, innerhalb von sieben Tage nachdem diese Partei bestätigt hat, ihre Ansprüche aufzugeben, wird Green Power weitere 75.000 kanadische Dollar für die Verlängerung der Option an Element79 Gold überweisen. James Tworek, CEO von Element79 Gold, zeigt sich optimistisch, dass der Verkauf von Maverick Springs bis zum Ende der verlängerten Optionsperiode abgewickelt werden kann. Man werde die Element79-Aktionäre auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, so Tworek weiter. Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

