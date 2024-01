10 % Dividendenrendite pro Jahr: Viele Einkommensinvestoren wollen sie, nur wenige erhalten sie so richtig. Wenn du mich fragst, liegt das in erster Linie an einer falschen Schwerpunktsetzung. Wer es versucht, mit günstigen High-Yield-Dividendenaktien aufzubauen, der scheitert häufig. Das liegt daran, weil problembehaftete Dividendenaktien häufig keine langfristig stabilen Zahler sind. Der Schlüssel zum Erfolg: Gute Qualitätsaktien zu einem günstigen Preis zu kaufen. Und warten. Mit der Zeit und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...