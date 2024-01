The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.01.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.01.2024ISIN NameDE000A254Y84 DELIVERY HERO WA 20/24US17325FAS74 CITIBK NA 19/24XS1554349297 DBS BANK 17/24 MTNXS1020769748 ABN AMRO 14/24 MTNES06445809R9 IBERDROLA INH. -ANR-US013051EF00 ALBERTA 19/24US693475AV76 PNC FINL SVCL 19/24XS1551675488 LANDWIRT.R.BK 17/24DL MTNDE000DZ1J8P6 DZ BANK IS.A446FR0013232071 SOC.GEN.SFH 17-24 MTNDE0008217910 DT.PFBR.BANK 04/24 EOVARUSF22797RT78 CREDIT AGRI. 14/UND. REGSUS50065XAF15 KOREA NAT. OIL 14/24 REGSDE000BLB60Y2 BAY.LDSBK.IS.19/24DE000HLB3XW5 LB.HESS.THR.CARRARA01Q/19