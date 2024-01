EQS-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Hamburg, 18. Januar 2024 - Netfonds (ISIN: DE000A1MME74) stärkt den Versicherungsbereich mit der Übernahme der Anteilsmehrheit an der Meine Finanzkanzlei GmbH (MFK), Lengerich.



Netfonds erwarb die strategische Mehrheitsbeteiligung durch die 100-prozentige Tochter NVS Netfonds Versicherungsservice AG (NVS). Diese agiert als Mehrfachgeneralagent bzw. Abwicklungsdienstleister für Mehrfachvermittler mit Zulassung nach §34d. Zahlreiche Banken und Vertriebsunternehmen gehören zu den Kunden der NVS. Sie ist darüber hinaus als Abwicklungspartner für das Belegschaftsgeschäft "CareFlex" der IGBCE Bonusagentur und deren Tochter IGBCE Bonusassekuranz tätig. Die Geschäftsführung und eine Vielzahl der MFK-Berater bleiben ebenso langfristig an der Gesellschaft beteiligt.



"Der Anteilserwerb an der MFK bringt uns bereits ab dem Beteiligungszeitpunkt eine deutliche Stärkung der Ertragskraft unseres Versicherungsbereichs und insbesondere einen Schub für unsere Servicetochter NVS", so Peer Reichelt, CFO der Netfonds AG.



Akquisition der MFK stärkt Wachstum und Skalierung im Netfonds-Versicherungsbereich



Die Anteilsübernahme der MFK bedeutet für die Netfonds Versicherungsservice AG einen wichtigen Schritt in der strategischen Entwicklung. Die MFK ist ein Beraternetzwerk, welches seit vielen Jahren vertrauensvoll mit der NVS kooperiert. Dabei unterstützen die Partner der MFK bei der Kundenberatung in Bankorganisationen, die der NVS angeschlossen sind. Diese Dienstleistungen werden von Banken zunehmend nachgefragt. Mit der Anteilsübernahme an der MFK durch die NVS wird die Kooperation hinsichtlich dieser wichtigen Zielgruppe deutlich gestärkt. Darüber hinaus vereint die Investition vorhandene Kompetenzen, um die Zielgruppenbetreuung des Kollektiv- und Bancassurance-Geschäftsfeldes strategisch zu entwickeln und auszubauen.



"Mit der NVS-Beteiligung an der MFK gewinnen wir Stärke bei der Umsetzung unserer strategischen Ausrichtung in den Bereichen Bancassurance und Kooperation mit der IGBCE Bonusagentur. So werden wir mit unserer hybriden Beratung zukünftig noch näher am Kunden sein", sagt Frank Sehner, Geschäftsführer der MFK.



Kundenpotenzial von drei Millionen Beschäftigten



Im Rahmen der Anteilsübernahme an der MFK wurde ebenfalls der Kooperationsvertrag zwischen der NVS und der IGBCE Bonusagentur langfristig verlängert. Die IGBCE Bonusagentur entwickelt und verhandelt mit der Stärke der IGBCE und einem Kundenpotenzial von über drei Millionen Beschäftigten und ihrer Familienangehörigen kollektive Vorsorgemodelle am Markt.



Ein Beispiel dafür ist die erste tariflich vereinbarte Pflegezusatzversicherung CareFlex Chemie für eine Branche mit mehr als 500.000 Beschäftigten. Dabei übernimmt die NVS die Administration für das tarifliche und außertarifliche Versicherungsgeschäft. Die MFK ist als strategischer Partner der IGBCE für die Betreuung des Belegschaftsgeschäfts und die Beratung ausgewählter Privat- und Firmenkunden zuständig.



"Ich freue mich sehr über diesen wichtigen Meilenstein. Seit vielen Jahren besteht eine vertrauensvolle Partnerschaft zwischen Netfonds und der MFK. Mit dieser Anteilsübernahme werden wir unsere Kompetenzen bündeln und so die bestehenden Zielgruppen noch besser erreichen und betreuen", sagt Martin Steinmeyer, Vorstandsvorsitzender der Netfonds AG.



Weitere Informationen zur Netfonds Gruppe und ihren verbundenen Tochterunternehmen finden Sie unter www.netfonds.de .



Netfonds AG

Heidenkampsweg 73

20097 Hamburg



Investor Relations

Philip Angrabeit

Tel.: +49 40 822 267 142

E-Mail: pangrabeit@netfonds.de



Über die Netfonds Gruppe

Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.



