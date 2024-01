Unterföhring (ots) -- Eine Produktion der UFA Fiction im Auftrag von Sky Studios- Showrunner, Headwriter und Regisseur: Robert Schwentke- U.a. mit Alexander Fehling, Martina Gedeck, Samuel Finzi, Antje Traue, Kathrin Angerer, Tobias Resch, Maja Schöne- Serienstart am 15. März bei Sky und auf dem Streamingdienst WOW- Pressetrailer zum Download hier (https://app.shift.io/review/65a4fef54b8fc07a89ef09c6)- Link zum Trailer auf Youtube: https://youtu.be/SsdF4NY0deMSky veröffentlicht einen Trailer der Sky Original Serie "Helgoland 513 (https://www.sky.de/serien/helgoland-513)", einer dystopischen High-End Drama-Serie der UFA Fiction im Auftrag von Sky Studios.Im Jahr 2039 ist Helgoland zum letzten sicheren Hafen der Menschheit geworden. Hier auf Deutschlands einziger Hochseeinsel verschanzt sich eine kleine Gemeinschaft Überlebender einer Apokalypse, die den Rest der Welt ins Chaos gestürzt hat. Entstanden ist eine totalitäre Gesellschaft, die nur 513 Menschen auf der Insel duldet. Die siebenteilige Serie ist ab 15. März exklusiv bei Sky und auf dem Streamingdienst WOW abrufbar.Unter der Regie von Robert Schwentke ("Flightplan", "RED", "Der Hauptmann"), der auch als Showrunner, Headwriter und Executive Producer fungiert, stand ein hochkarätiger Cast um Alexander Fehling, Martina Gedeck, Kathrin Angerer, Samuel Finzi, Antje Traue, Tobias Resch, Maja Schöne, Markus Gertken, László Branko Breiding, Traute Hoess, Tijan Marei, Selam Tadese, Annika Meier, Philipp Hochmair, Martin Brambach, Wolfram Koch, Waldemar Kobus u.a. vor der Kamera von Michael Wiesweg ("Geliefert", "Das Unwort", "Weissensee"). Gedreht wurde das Sky Original in Berlin, Hamburg, auf Sylt und Amrum. "Helgoland 513" wurde gemäß der ökologischen Mindeststandards "Green Motion" produziert.Über "Helgoland 513":Nach einer globalen Apokalypse stellen sich die letzten Überlebenden auf Deutschlands einziger Hochseeinsel dem Kampf gegen die Außenwelt und der bedrohlichen Konkurrenz in den eigenen Reihen. Doch der Preis ist hoch. Die Ressourcen auf der Felseninsel sind knapp, so dass ein unmenschliches "social-ranking" System das Leben der 513 Bewohner bestimmt: Der einzige Arzt steht weit oben auf der Liste, andere sind weit abgeschlagen und müssen um einen besseren Platz und damit ihr Überleben kämpfen. Doch die Bedrohung kommt auch von außen: Auf dem Festland bereitet sich eine gefährliche Gruppe darauf vor, die Insel zu erobern, um dort dem sicheren Tod zu entgehen."Helgoland 513" ist eine UFA Fiction Produktion im Auftrag von Sky Studios nach einer Idee von Veronica Priefer und Florian Wentsch. Produzenten sind Veronica Priefer, Johannes Kunkel, Benjamin Benedict, Ulrike Leibfried und Sebastian Werninger. Ausführender Produzent ist Oliver Ossege.Für Sky Deutschland verantworten Frank Jastfelder als Director of Development Sky Studios, Andreas Perzl als Executive Producer, Florian Handler als Junior Executive Producer sowie Tobias Rosen, Vice President Sky Studios Deutschland, und Nils Hartmann, Executive Vice President Sky Studios Italien und Deutschland das Projekt. Für die Drehbücher zeichnet Robert Schwentke zusammen mit Veronica Priefer, Florian Wentsch (jeweils auch Co-Creator), Yves Hensel, Marcus Hug und Matthew Wilder verantwortlich.Gefördert wird "Helgoland 513" vom Medienboard Berlin-Brandenburg, der MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein und dem German Motion Picture Fonds (GMPF). Die Serie wird in allen Sky Märkten in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, UK und Irland ausgestrahlt. NBCUniversal Global Distribution verantwortet die weltweiten Vertriebsrechte.Journalisten stehen im Sky Screeningroom die ersten beiden Folgen zur Vorabsichtung zur Verfügung.Bitte beachten Sie die Sperrfrist: Kritiken zur Serie dürfen erst ab Freitag, 1. März 2024 veröffentlicht werden. Davon ausgenommen sind monatlich / zweimonatlich erscheinende Publikationen, die in der Heftausgabe berichten können, die dem Serienstart am nächsten ist.Über Green Shooting:"Green Shooting" ist bei Sky Deutschland fest verankert: Sky war 2018 der erste Sender in Deutschland, der das Thema Nachhaltigkeit bei seinen Eigenproduktionen zum fixen Bestandteil der Verträge machte. Damit gehört das Unternehmen zu den Pionieren in der Entertainment-Industrie. Die aktuelle Nominierung von "SaFahri - eine Reise zu den Elementen" für den Eisvogel, den Preis für nachhaltige Filmproduktionen, bestätigt uns, diesen Weg konsequent weiterzugehen. 