Anzeige
Mehr »
Login
Donnerstag, 18.01.2024 Börsentäglich über 12.000 News von 677 internationalen Medien
Spektakulärer Plan mit +1.000% Aussicht!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2P4Y0 | ISIN: KYG0410B1023 | Ticker-Symbol: MVF1
Lang & Schwarz
18.01.24
10:31 Uhr
0,005 Euro
-0,005
-100,00 %
Branche
Konsumgüter
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
APOLLO FUTURE MOBILITY GROUP LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
APOLLO FUTURE MOBILITY GROUP LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,0020,00810:31
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
APOLLO FUTURE MOBILITY GROUP
APOLLO FUTURE MOBILITY GROUP LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
APOLLO FUTURE MOBILITY GROUP LTD0,005-100,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.