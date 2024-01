© Foto: Pavlo Gonchar - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Dem Anbieter von Wasserstofflösungen geht das Geld aus. Um die Existenz des Unternehmens zu sichern, nimmt Plug Power jetzt eine Kapitalerhöhung vor - von bis zu einer Milliarde US-Dollar. Die Aktie stürzt ins Bodenlose.Schlimmer ist nur die Insolvenz Wer gestern dachte, dass es nach einem erneut zweistelligen Tagesverlust für Plug Power kaum schlimmer kommen könnte, ist nach Börsenschluss auf dem falschen Fuß erwischt worden. Angesichts der wie Schnee in der Sonne schmelzenden Liquiditätsreserven und den Gerüchten um die erneute Verzögerung des Produktionsstarts im Wasserstoffwerk in Georgia hat sich das Wasserstoffunternehmen zu einem drastischen Schritt gezwungen gesehen: In einer …