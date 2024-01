Verbesserungen in Bereichen Mobilität, Energie und Gesundheit

Vancouver (British Columbia), 18. Januar 2024 / IRW-Press / - VERSES AI Inc. (CBOE: VERS) (OTCQB: VRSSF) ("VERSES" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen für kognitive Datenverarbeitung, das intelligente Softwaresysteme der nächsten Generation entwickelt, gab heute eine Partnerschaft mit Analog, einem von Alex Kipman geführten und von G42 unterstützten Unternehmen, bekannt, um das Stadtbild von Abu Dhabi durch Smart-City-Projekte zu revolutionieren. Diese Zusammenarbeit ist ein weiterer Schritt, um die Entwicklung von intelligenten Städten voranzutreiben.

Angetrieben von Urbanisierung, effizientem Ressourcenmanagement, öffentlicher Sicherheit und Energieoptimierung führen Regierungen immer mehr Smart-City-Initiativen ein, um die Herausforderungen einer wachsenden Bevölkerung zu meistern. Diese Bestrebungen sollen die Infrastruktur in kritischen Bereichen wie Mobilität, Versorgungswirtschaft, Sicherheit und Gesundheitswesen verbessern. Dieser Trend spiegelt sich auf dem Smart-City-Markt wider, der bis 2026 geschätzte 3,482 Billionen $ erreichen wird (laut dem jüngsten Bericht von Persistence Market Research - Smart Cities Market: Global Industry Analysis and Forecast 2016-2026).

Angesichts dieses erwarteten Marktwachstums ist VERSES eine Partnerschaft mit Analog hinsichtlich Smart-City-Projekte in Abu Dhabi eingegangen. Der Schwerpunkt dieser Initiativen, die die Genius-Plattform von VERSES nutzen, liegt auf Schlüsselsektoren wie intelligenter Mobilität, Gesundheitswesen und Energie in Zusammenarbeit mit den Interessensvertretern der Industrie in den VAE.

"Abu Dhabi investiert stark in die Entwicklung von intelligenten Städten und verdeutlicht somit sein Engagement für Energie und innovative urbane Lösungen. Ihre realen Anwendungen sollen zu einem globalen Standard werden. Analog hat eine transformative Vision und unsere Partnerschaft mit ihnen soll zur Entwicklung intelligenter Städte beitragen", sagte Gabriel Rene, CEO von VERSES.

"Analog engagiert sich für die Entwicklung menschenorientierter, KI-gestützter urbaner Ökosysteme und wir sind davon überzeugt, dass die Genius-Plattform von VERSES für diese Mission bestens geeignet ist. Wir sind davon überzeugt, dass die verteilte, anpassungsfähige Intelligenz der Plattform der Schlüssel für die Entwicklung intelligenter Städte von morgen ist. Die Einhaltung von Datenstandards und die Expertise im Bereich der räumlichen und kognitiven Datenverarbeitung machen VERSES beim Aufbau einer intelligenten Infrastruktur des 21. Jahrhunderts zu einem unschätzbaren Partner für Analog", sagte Alex Kipman, CEO von Analog.

Die Projekte werden voraussichtlich im Jahr 2024 entwickelt und präsentiert werden.

Über VERSES

VERSES AI ist ein Unternehmen für kognitives Computing, das auf biologisch inspirierte verteilte Intelligenz spezialisiert ist. Unser Vorzeigeprodukt Genius ist den natürlichen Systemen und Neurowissenschaften nachempfunden. Genius ist in der Lage zu lernen, sich anzupassen und mit der Welt zu interagieren. Zu den wichtigsten Funktionen von Genius gehören Verallgemeinerbarkeit, prädiktive Abfragen, Echtzeitanpassung und ein automatisiertes Computernetzwerk. Genius basiert auf offenen Standards und fügt Daten aus den verschiedensten Bereichen zu Wissensmodellen zusammen, die die vertrauenswürdige Zusammenarbeit zwischen Menschen, Maschinen und KI sowohl in digitalen als auch physischen Welten fördern. Stellen Sie sich eine intelligentere Welt vor, in der sich das menschliche Potenzial durch von der Natur inspirierte Innovationen optimal entfaltet. Nähere Einzelheiten erfahren Sie unter VERSES, LinkedIn und X.

Über Analog

Analog ist ein Unternehmen, das die Leistung des Edge Computing nutzt, um KI-Technologien näher an den Ort des Bedarfs zu bringen. Durch die Integration intelligenter Sensoren soll es eine nahtlose Verbindung zwischen Menschen, Orten und Dingen herstellen. Durch die Philosophie einer tiefen Empathie für den Kunden ist der Weg von Analog vom Konzept zur Realität geprägt von auf den Menschen ausgerichtete Innovationen, Design und Lösungen, die auf menschlicher Ebene ankommen. Analog betont den Wert von Partnerschaften und arbeitet eng mit seinen Partnern zusammen, indem es Leidenschaft und Kreativität mit einzigartigen Kundenkenntnissen kombiniert. Durch diesen kollaborativen Ansatz liefert Analog individuelle Lösungen zur Bewältigung globaler Herausforderungen in Bereichen wie Wirtschaft, öffentlicher Sektor, Gesundheitswesen und Umwelt. Erfahren Sie mehr unter Analog.io.

Im Namen des Unternehmens

Gabriel René, Founder & CEO, VERSES AI Inc.

Eric Holder, Director of Communications, VERSES AI Inc. press@verses.ai

Emily Schwarts, Bryson Gillette PR, versespress@brysongillette.com

Investor Relations-Anfragen

U.S., Matthew Selinger, Partner, Integrous Communications, mselinger@integcom.us 415-572-8152

Canada, Leo Karabelas, President, Focus Communications, info@fcir.ca 416-543-3120

Zukunftsgerichtete Information

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen oder sonstigen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Worten wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "sagt voraus", "projiziert", "beabsichtigt", "zielt", "zielt ab", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Sätze oder kann durch Aussagen identifiziert werden, die besagen, dass bestimmte Maßnahmen ergriffen werden "können", "könnten", "sollten", "würden" oder "werden", eintreten oder erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen in Bezug auf: das Wachstum und die Marktgröße des Smart-City-Marktes; den Fokus und die vorgeschlagenen Initiativen der Smart-City-Projekte des Unternehmens, die sich aus der Analog-Partnerschaft ergeben; den Zeitplan für die Entwicklung der Smart-City-Projekte, die sich aus der Analog-Partnerschaft ergeben; die Tatsache, dass die verteilte, adaptive Intelligenz der Genius-Plattform des Unternehmens der Schlüssel für die Entwicklung der Smart Cities von morgen ist; und die Tatsache, dass Analog eine intelligente Infrastruktur des 21. Jahrhunderts aufbauen wird.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf einer Reihe von Annahmen des Managements, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: dass der Umfang der Zusammenarbeit und Partnerschaft zwischen Analog und dem Unternehmen wie derzeit geplant verläuft; dass GeniusTM die Ziele von Analog wie derzeit erwartet unterstützt; dass GeniusTM in Smart-City-Projekten wie derzeit erwartet funktioniert; dass die GeniusTM-Plattform mit den Schlüsselinitiativen von Smart-City-Projekten übereinstimmt; dass Analog beim Aufbau der intelligenten Infrastruktur des 21. Jahrhunderts erfolgreich sein wird; Jahrhunderts erfolgreich sein wird; dass das Unternehmen Zugang zu den Ressourcen haben wird, die zur Erreichung der Ziele der Partnerschaft mit Analog erforderlich sind; dass das Unternehmen und Analog bei der Erreichung der Ziele ihrer Partnerschaft nicht auf regulatorische Probleme stoßen werden; dass das Unternehmen beim Einsatz seiner Ressourcen und seines Personals erfolgreich sein wird; und dass das Unternehmen nicht auf technologische oder andere Hindernisse stoßen wird, die es daran hindern, mit Analog bei Smart City-Projekten zusammenzuarbeiten.

Darüber hinaus sind zukunftsgerichtete Aussagen mit einer Vielzahl von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Pläne, Absichten, Aktivitäten, Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Plänen, Absichten, Aktivitäten, Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risiken gehören unter anderem: das Risiko, dass die Partnerschaft des Unternehmens mit Analog durch mögliche künftige staatliche Gesetze, Richtlinien und Kontrollen oder durch Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften nachteilig beeinflusst werden könnte, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, seine Produkte zu entwickeln und zu vermarkten und seine Technologien freizugeben und einzusetzen oder die Ziele seiner Partnerschaft mit Analog zu erreichen; Risiken in Bezug auf politische Instabilität; Risiken in Bezug auf unerwartete Entwicklungs- und Produktionsherausforderungen; das Risiko, dass das Unternehmen mit Technologie- oder Softwarestörungen oder unvorhergesehenen Kosten konfrontiert werden könnte; Risiken, dass die Technologie des Unternehmens nicht wie erwartet funktioniert; Das Risiko, dass die Technologie des Unternehmens nicht die erwartete Leistung erbringt; Risiken im Zusammenhang mit dem verschärften Wettbewerb; Risiken, dass sich die Ziele der Analog-Partnerschaft und der damit verbundenen Smart-City-Projekte ändern oder nicht erreicht werden, oder dass zusätzliche unvorhergesehene technische Spezifikationen erforderlich sind, um diese Ziele zu erreichen; das Risiko, dass GeniusTM nicht die erwartete Leistung erbringt oder nicht die erwartete Wirkung auf Smart-City-Projekte hat; das Risiko, dass die Partnerschaft zwischen dem Unternehmen und Analog vorzeitig und zu unerwarteten Bedingungen endet; das Risiko, dass Analog nicht über die erforderlichen Ressourcen verfügt, um eine intelligente Infrastruktur des 21. Jahrhunderts aufzubauen; Risiken im Zusammenhang mit internationalen Geschäften; Wechselkursrisiken; und Risiken im Zusammenhang mit dem Verlust von Schlüsselpersonal. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weder das Unternehmen noch ihre Vertreter geben eine ausdrückliche oder implizite Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit, Angemessenheit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Pressemitteilung. Weder das Unternehmen noch ihre Vertreter haften Ihnen oder anderen Personen gegenüber in irgendeiner Weise vertraglich, deliktisch, treuhänderisch oder anderweitig für die Verwendung der Informationen in dieser Pressemitteilung durch Sie oder Ihre Vertreter oder für Auslassungen in den Informationen in dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73292Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73292&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA92539Q1090Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.