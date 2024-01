Hannover (www.anleihencheck.de) - ESG-Anleihen sind in unserer SSA-Abgrenzung noch stark von einzelnen Emittenten getrieben, wenngleich sich die Anzahl Jahr für Jahr weiter erhöht, berichten die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "Covered Bond & SSA View".Nichtsdestotrotz bestehe nach Ansicht der Analysten der NORD/LB noch Luft nach oben, was die Vielfalt an EUR-Emissionen angehe. Von den 171 Neuemissionen, die wir im vergangenen Jahr von den Emittenten in unserer Coverage verzeichnen konnten, wiesen 66 Bonds ESG-Charakteristiken auf, so die Analysten der NORD/LB. Dies entspreche einem Anteil von ESG-Anleihen an allen Neuemissionen von 39%. Dieser Wert liege zwar unter dem des Jahres 2022 (42%), aber leicht über dem aus 2021 (38%). Gemessen am Neuemissionsvolumen von EUR 248,1 Mrd., habe das ESG-Volumen von EUR 77,8 Mrd. in dieser Hinsicht 31% (2021: 44%; 2022: 42%) ausgemacht. ...

