Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Mittwoch sind zwei neue Exchange Traded Funds von VanEck auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF bilde die Wertentwicklung des Morningstar Wide Moat Focus-Index ab. Der Fonds investiere in derzeit 49 US-Unternehmen, die auf Basis der Morningstar-Bewertungsanalyse über einen strukturellen Wettbewerbsvorteil und eine attraktive Bewertung gegenüber ihrer Konkurrenz verfügen würden. Solche Unternehmen würden auch als Burggraben- oder Moat-Unternehmen bezeichnet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...