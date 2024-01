Der Journalist Christian Scheid, die Leiterin des Studiengangs Digital Business Communications an der FH St. Pölten Monika Kovarova-Simecek sowie der geschäftsführende Vorstand des Bundesverbands für strukturierte Wertpapiere (BSW) Christian Vollmuth verstärken seit Jahresbeginn den Beirat des Zertifikate Forum Austria (ZFA). Frank Weingarts, Vorsitzender des Vorstands des Zertifikate Forum Austria, über die Verstärkung: "Nicht nur die Zertifikatebranche, sondern viele Anbieter von Anlageprodukten werden neue Kundenschichten vom nachhaltigen Nutzen der Anlageangebote überzeugen müssen. In einer enorm diversifizierten Medienlandschaft ist es unter anderem unsere Aufgabe, in den neuen Medien präsent zu sein und bei deren Zielgruppen Vertrauen aufzubauen. Bei dieser ...

