Der Schweizer Luxusgüterkonzern konnte im Weihnachtsquartal deutlich zulegen. Allerdings hat sich die Wachstumsdynamik - wie erwartet - etwas abgeschwächt. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 (Oktober bis Dezember) stieg der Umsatz um 4 % auf 5,59 Mrd. Euro. In Lokalwährungen legten die Verkäufe um 8 % zu. Im Vergleich zur ersten Jahreshälfte fiel das Wachstum damit weniger stark aus: Von April bis September war der Umsatz währungsbereinigt noch um 12 % angestiegen. RICHEMONT wuchs besonders kräftig im Schmuckgeschäft mit der Vorzeigemarke Cartier. Dort legte der Umsatz währungsbereinigt um 12 % zu. Die Uhrensparte mit Marken wie IWC wuchs mit 3 %. Gewinnzahlen publiziert Richemont zum dritten Quartal nicht. Einen konkreten Ausblick zum weiteren Verlauf im Geschäftsjahr 2023/24 gab das Unternehmen wie üblich auch nicht ab. Dennoch gewinnt die Aktie an der SIX zeitweise 6,64 %.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!





