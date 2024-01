Kontron informiert über eine Akquisition: Das Unternehmen erwirbt 59,4 Prozent an der an der Frankfurter Börse notierten Katek. Konkret werden 8.587.138 Aktien zu je 15,0 Euro von der Primepulse SE übernommen. Das Investitionsvolumen liegt somit bei 128,8 Mio. Euro. Nach dem Vollzug des Erwerbs soll ein Pflichtangebot an die Aktionäre der Katek veröffentlicht werden, so das Unternehmen. Es ist ein Delisting der Katek aus dem Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse geplant, wie Kontron mitteilt. Mit Vollzug des Aktienkaufvertrags wird die bisherige von Kontron kommunizierte Guidance für 2024 auf über 1,9 Mrd. Euro Umsatz (je nach Konsolidierungszeitpunkt) und 100 Mio. Euro Nettoergebnis erhöht. Zudem teilt Kontron mit, dass das ...

