Welcher Markt hat Recht? von Sven Weisenhaus Bei den Anlegern scheint sich nun doch langsam die Erkenntnis durchzusetzen, dass die Zinssenkungserwartungen jüngst überzogen waren. Die Reaktionen an den Aktienmärkten halten sich aber nach wie vor in Grenzen. Zwar zeigten die Kurse gestern Schwäche, es setzten aber auch schon wieder deutliche Erholungen ein. Am Anleihemarkt findet bereits eine deutliche Korrektur statt Am Anleihemarkt sieht es anders aus. Dort hat sich bereits eine Trendwende etabliert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...