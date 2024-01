DJ PTA-News: SunMirror AG: Änderung des Handelsverfahrens auf Auktionshandel

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Zug (pta/18.01.2024/10:12) - Zug, Schweiz: 18. Januar, 2024 - SunMirror AG ("SunMirror", Wiener Börse: ROR1; ISIN CH0396131929) gibt bekannt, dass Unternehmensaktien fortan anstatt im fortlaufenden Handel, nun bei Auktionen an der Wiener Börse gehandelt werden können.

Das Management der SunMirror AG setzt mit der Umstellung des Handelsverfahrens seinen Kurs der konsequenten Optimierung der Kostenstruktur fort, indem es das Handelsverfahren umstellt und damit die Aufwendungen für den Börsenhandel deutlich reduziert. Laurent Quelin, Präsident des Verwaltungsrats sagte dazu: "In der Vergangenheit hat der laufende Handel dem Unternehmen nur einen begrenzten Mehrwert gebracht, da der Handel unregelmäßig und mit sehr geringen Volumina stattfand. Demgegenüber standen jedoch erhebliche Kosten für den Börsenhandel. Im Interesse unserer Anleger hat die Geschäftsleitung daher beschlossen, den Handelsprozess neu zu organisieren, die Kosten zu senken und damit einen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen."

Die ICF Bank hat aufgrund des geringen Handelsvolumens und der mangelnden Liquidität ein Delisting der Aktien in Düsseldorf und Frankfurt beantragt und erreicht. Das Unternehmen notiert selbstverständlich weiterhin an der Wiener Börse und kann dort auch von ausländischen Investoren in Auktionen gehandelt werden. Weitere Informationen zu den Handelsmöglichkeiten finden Sie auf der Website der Wiener Börse unter: https://www.wienerborse.at/handel/ handelsinformationen/handelszeiten/ https://www.wienerborse.at/handel/handelsinformationen/marktmodelle/ .

* * * * *

Über die SunMirror AG

Die Gruppe investiert in strategische Mineralexplorationsanlagen mit Schwerpunkt auf nachhaltigen grünen Batteriemetallen wie Kobalt, Lithium und Nickel sowie auf Kupfer- und Goldvorkommen in entwickelten Märkten. Ziel des Unternehmens ist es, entweder zu einem späteren Zeitpunkt Mineralien zu produzieren oder diese Anlagen an strategische Käufer zu verkaufen. Die wichtigsten Explorationsanlagen, die SunMirror im Jahr 2020 erwirbt, befinden sich derzeit in Westaustralien, aber die Gruppe beabsichtigt, ihr Portfolio durch zusätzliche Bergbaulizenzen im Frühstadium zu ergänzen, wobei der Schwerpunkt auf Europa liegt, mit dem Ziel, eine sichere, stabile und nachhaltige Versorgung mit Batterierohstoffen zur Unterstützung der elektrischen Revolution zu bieten. SunMirror ist der festen Überzeugung, dass die Suche nach umweltfreundlichen Batteriemetallen mit einem nachhaltigen Ansatz für den Bergbau einhergehen muss, und strebt daher an, eine Referenz auf "verantwortungsvolle Exploration" zu werden.

Die Aktien des Unternehmens (ISIN CH0396131929) notieren an der Wiener Börse (Auktionshandel, Ticker: ROR1). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: http://www.sunmirror.com.

Kontakt

COMMUNICATION PUBLIC AFFAIRS Alexander Schmitt-Geiger

Büro München Schwandorfer Str. 3 81549 München - Deutschland Tel.: +49 (0) 89 51 39 96 00 Mail: schmitt@public-affairs-net.de Web: http://www.public-affairs-net.de

(Ende)

Aussender: SunMirror AG Adresse: General-Guisan-Strasse 6, 6300 Zug Land: Schweiz Ansprechpartner: Alexander Schmitt-Geiger, COMMUNICATION PUBLIC AFFAIRS Tel.: +49 89 51399600 E-Mail: info@sunmirror.ch Website: www.sunmirror.ch

ISIN(s): CH0396131929 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien Weitere Handelsplätze: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 18, 2024 04:12 ET (09:12 GMT)